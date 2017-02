Lions ljushjärtan tillbaka i Skurup

Skurup

Köp en marschall och bidra till massor av brinnande hjärtan i Skurups centrum under alla hjärtans dag. Bakom arrangemanget står Lions club Skurup som ordnade det första gången i kommunen 2015.

– För 20 kronor får man en marschall som man kan tända för nära och kära, men även en kopp kaffe och en kaka. Gratis geléhjärtan delas ut till barnen, säger aktivitetsansvarige Kaj Persson.

Pengarna som de får in går till Barndiabertesfonden.

– Evenemanget brukar vara uppskattat både bland handlare och allmänheten. Förra året fick vi in cirka 30 000 kronor. I år har vi köpt in 800 marschaller, så vi hoppas att vi ska få in mer pengar i år, säger Kaj Persson.

Ljusmanifestationen äger rum på gågatan, Elglimtens parkering på Kyrkogatan och utanför Ica på tisdagen klockan 16-18.