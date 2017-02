Färjenostalgin flödar

Här påminns också om vad som var viktigt vid inköpsresorna under färjeepoken.

Fredrik Hyltén-Cavallius gjorde ett bildreportage från Scanias sista resa 1999, nu presenterat under rubriken Epilog.

Billy Fransson visar sin styrmansuniform på utställningen. Han arbetade mest på flygbåtarna men under en isvinter även på Limhamn-Dragör. Foto: Lars Johansson

Limhamn Det blev fullt hus direkt när Limhamns Museiförening öppnade sina nya utställning på Soldattorpet. Men så handlar den också om ett ämne som engagerar många: färjetrafiken mellan Limhamn och Dragör.

– Det är verkligen roligt med det stora intresset och besökare har haft med sig ytterligare material som vi kommer att ha glädje av, säger Kjell Larsson, som tillsammans med Billy Fransson är huvudansvarig för utställningen.

De lyfter dock fram en tredje person, fotografen Christer Andréasson, som också medverkade vid lördagens invigning.

– Det var när vi fick kontakt med honom förra året som vi förstod att vi skulle kunna genomföra den utställning som vi länge talat om, säger Kjell Larsson.

Startpunkten för utställningsdiskussionerna var annars föreningens besök i cementfabrikens silor våren 2012.

– Då tittade vi ned och det blev riktigt påtagligt att nästan allt var borta från den 40-åriga färjeepoken, säger Kjell Larsson.

Christer Andréasson arbetade på färjorna under en 20-årsperiod från mitten av 1960-talet och tog många foton där, något som fortsatte även sedan han etablerat sig som fotograf.

Nu har han donerat mer än 300 bilder till museiföreningen som digitaliserat dem och hans foton utgör stommen i utställningen.

– Det är trevligt att fler nu kan ta del av bilderna, säger Christer Andréasson, som arbetade som matros och rorgängare på flera av färjorna.

Samlaren Kjell Hansson från Helsingborg visar fartygsmodeller och andra föremål på utställningen, och även Amager Museum har bidragit med material.

Just när utställningsförberedelserna höll på att avslutas fick föreningen kontakt med Fredrik Hyltén-Cavallius som 1999 var elev på Spyken i Lund och då gjorde ett fotoreportage från Scanias sista resa. Hans bilder presenteras nu under rubriken Epilog.

För den som verkligen vill fördjupa sig finns också fem pärmar med fartygsfakta och tidningsklipp – där det bland annat framgår att långtifrån alla invånare i Dragör var förtjusta i festande svenskar.

Utställningen pågår till den 14 maj och museet är öppet lördagar och söndagar klockan 13-16.

Den 15 mars klockan 19 arrangerar föreningen också en berättarkväll kring Dragörfärjorna på Limhamns Bryggeri, Plockbandsgatan 4.