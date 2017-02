Busskortsfodral som gör resenären synlig

Emma Ivarsson, Julia Persson, Linda Löfvander och Fanny Larsson är fyra av de fem som skapat Bright at Night. Michelle Makaj hade inte möjlighet att vara med vid intervjun. 8Foto: Lars Johansson

Lund Alla har de någon gång blivit frånkörda av bussen för att föraren inte såg dem vid hållplatsen.

Det är en del av bakgrunden till UF-företaget Bright at Night som bildats av fem elever på Katedralskolan.

Den produkt de tagit fram och sålt med stor framgång är ett busskortsfodral där ena sidan består av ett reflekterande material.

– Ingen av oss bor i stan så vi insåg verkligen behovet, säger Emma Ivarsson som är vd för företaget.

En i gruppen hade också en bekant som dog i en trafikolycka då en bussförare inte såg att hon korsade vägen.

– En reflex av det här slaget kan bli något av en livförsäkring, och när vi nu börjat övningsköra har vi verkligen förstått hur viktigt det är för fotgängare att synas, säger Julia Persson som är försäljningsansvarig.

De övriga är marknadsansvariga Lina Löfvander, ekonomiansvariga Fanny Larsson och produktansvariga Michelle Makaj.

De går andra året på ekonomiprogrammet, med ekonomisk inriktning, och i kursen entreprenörskap ingår att starta, driva och avveckla ett UF-företag.

UF står för Ung Företagsamhet som är en ideell organisation som sedan 1980 utbildat gymnasieelever i entreprenörskap, och numera även riktar sig mot grundskolan.

– Vi diskuterade vad vi skulle satsa på och kom överens om att det måste vara något meningsfullt, säger Linda Löfvander.

En annan sak de enades om var att busskortsfodralet skulle tillverkas på ett schyst sätt och inte innehålla några farliga ämnen.

– Genom att välja en svensk leverantör kunde vi också undvika långa transporter – det var inte det billigaste alternativet men stor vinst har inte högsta prioritet, säger Emma Ivarsson.

Från början beställdes 200 fodral av tre olika modeller och sedan ytterligare 100. De har sålts för 35 kronor per styck och nu återstår ett 100-tal.

– Särskilt bra gick försäljningen när vi stod på Stortorget under adventshelgerna, berättar Julia Persson.

De har även fått uppmuntrande reaktioner från busschaufförer.

Företaget har också en hemsida och kan följas via Facebook och Instagram.

– Det går att beställa fodralen den vägen, säger Fanny Larsson.

De har dessutom varit med på olika mässor och i mars deltar de vid UF-mässan på Emporia i Malmö där 400 skånska UF-företag medverkar och även tävlar.

Alla fem går inte i samma klass men har lärt känna varandra väl sedan arbetet med Bright at Night inleddes i september.

– Det är ytterligare en vinst med företaget, liksom att vi lärt oss mer om samarbete och att komma över de trösklar som det innebär att ta sköta affärssamtal och leverantörskontakter, säger Linda Löfvander.