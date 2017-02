YIF över strecket efter derbyseger

YSTAD YIF är över slutspelsstrecket igen efter att ha tagit första derbysegern över Lugi på nästan två år. Lördagens skånska ”El Clásico”, som slutade 30-28, kan ha avgjorts redan – i slantsinglingen.

– Lugi valde den planhalvan som vi brukar välja. Men det gjorde att vi fick kortare i byten i den andra halvleken i stället för i den första och det kan ha varit avgörande, sa YIF-tränaren Sebastian Seifert efter matchen.

Bakgrunden: Långtidsskadade Jesper Gustavsson skulle göra comeback, men bara få speltid med korta byten.

– Han bidrar med snabba fötter och bra speed och fick fart på oss rejält när han kom in. Det blev ju perfekt när matchen skulle avgöras, sa Seifert,

Sista tio minuterna, när matchen stod och vägde som mest, var Gustavssons snabba fötter ett segervapen. Tillsammans med Anders Perssons målvaktsspel.

– Det kändes jättebra.

Jag var pigg och glad och spelsugen och det var skönt att rehabplanen höll till punkt och pricka för det har var ju en perfekt match att komma tillbaka till, log Jesper Gustavsson själv efter matchen.

– Kul att få vara med och bidra till en derbyseger.

Flest mål gjorde han av förklarliga skäl inte. Det var i stället Hampus Andersson som stod för den bedriften med nio fullträffar.

– Det känns hur bra som helst. Men det var bara segern som räknades i dag. Det var så länge sedan vi slog Lugi, om jag minns rätt var det i slutspelet för två år sedan, sa Hampus Andersson.

Faktim är att en del spelare i truppen aldrig varit med om att vinna över just Lugi:

– Jag vet att Kim Andersson inte gjort det sedan han kom tillbaka till exempel. Så det var väl på tiden att han fick känna hur det känns igen, log Sebastian Seifert.

Matchen svängde ganska mycket. YIF började bäst och ledde med 10-6 och 11-7. Sedan vände Lugi på steken och kunde så småningom gå till halvtidsvila med två bollars ledning (13-15).

– Vi körde sju mot sex i anfall och fick bra utdelning på det, konstaterade Lugitränaren Tomas Axnér efter matchen.

I den andra halvleken svängde pendeln flera gånger åt olika håll. Men sista tio minuterna var YIF något starkare. Inte minst för att Lugi sköt bort en hel del frilägen.

– Vi släppte in för många mål och förlorade målvaktsmatchen. Men dessutom missade vi både frilägen och straffar och hade för dålig skärpa i avsluten, analyserade Axnér som inte såg särskilt nöjd ut efter matchen.

Men samtidigt konstaterade han lakoniskt att det är långt kvar innan slutspelet börjar.

– De andra topplagen kommer också att tappa poäng. Vårt mål är fortfarande att sluta etta eller tvåa i grundserien.

– När det gäller YIF så har de på papperet lika bra lag som vi och de ska absolut ligga högre i tabellen än de gör nu.

Ystads IF klev över natten upp över slutspelsstrecket (en match mer spelad än Ricoh).

– En mycket viktig seger för oss. Det hade känst tungt att förlora även det här derbyt. Nu tittar vi bara uppåt mot slutspel, vi känner att vi platsar där, sa Anders Persson.

Matchen dömdes av en ensam domare, eftersom dennes kollega drog en vadmuskel efter tio minuters spel.

– Men det spelade ingen roll för matchutgången. Han skötte sig hur bra som helst, sa Tomas Axnér.