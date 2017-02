Skåne först ut med en urban strategi

Det handlade i stort sett bara om att fästa tidigare handslag på papper, att juridiskt binda de olika parterna vid en överenskommelse som redan var utmejslad.

Men sällan har väl Henrik Fritzons (S) sidbena varit så högtidligt välkammad som på presskonferensen i Öresundssalen på sjätte våningen i regionhuset i Dockan, Malmö.

– Sverigeförhandlingen är ett väldigt offensivt projekt som bygger Sverige, sa regionstyrelsens ordförande.



Han underströk vikten av satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik, för bostadsbyggande och framväxten av arbetstillfällen.

I det här första avtalet inom ramen för Sverigeförhandlingen utbyter staten infrastrukturpengar mot löften från Lund och Helsingborg att bygga bostäder. För Region Skåne handlar det om att ansvara för trafikeringen på Lunds spårväg (första spadtag tas 15 februari) och Helsingborgs nya superbusslinjer.

Lund ger ett löfte om en minst sagt massiv bostadsutbyggnad. Man åtar sig att bygga 15 000 nya bostäder innan år 2035.

– Vi gillar Trelleborg, så nu bygger vi ett helt nytt Trelleborg, skämtade Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande, för att ge illustrera utbyggnadens omfattning.

Helsingborg åtar sig att bygga väsentligt färre bostäder, 3530 stycken.

– Vi pratar om ett nytt Ängelholm, 40 000 människor, som ska flytta in i Helsingborg de kommande 20 åren, sa Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

För att Helsingborg ska kunna nå sin fulla potential när det gäller bostadsbyggande räcker inte infrastruktursatsningarna i fredagens avtal.

– Vi måste få till dubbelspår på Västkustbanan, en kapacitetsförstärkning på Skånebanan och – allra viktigast – en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund, säger till SkD/ Norra Skåne att det handlar om ett historiskt unikt avtal.

– De statliga pengarna är viktiga, de bygger Lund och andra städer attraktivare och bättre. Men själva principen väger ännu tyngre, att man nationellt sett – från regering, riksdag och myndigheter – säger att vi behöver en urban politik.

Städerna är nyckeln till en hållbar omställning, säger Anders Almgren (S) och där skapas en stor del av vår BNP.

– Det är en ny form av politik som handlar om satsa där det funkar och inte bara där det inte funkar. Det är det första steget i en ny urban politik i Sverige, där man säger att städerna har en viktig roll.

Sverigeförhandlingen tillsattes av regeringen sommaren 2014, med den centrala uppgiften att möjliggöra byggande av höghastighetsjärnväg.

För Skånes del berörs Malmö, Lund och Hässleholm.

Var banan börjar byggas och i vilken takt kom att beröras under fredagens presskonferens.

– Det finns ett antal saker att väga in när Sverigeförhandlingen ska föreslå en utbyggnadsstrategi, till exempel kostnader, trafikunderlag och lönsamhet i systemet. Det ska vi lägga samman under våren, sa HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

Trafikverket utreder parallellt höghastighetsbanan, men väger inte in arbetsmarknad och bostadsbyggande.

– Förhoppningsvis liknar våra slutsatser varandra och då blir det lätt för regeringen att lägga fast utbyggnadsstrategin nästa år.