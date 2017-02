”Sibbe” hoppas kunna överraska

HANDBOLL Topplaget Lugi mot ett YIF som halkat ner under slutspelsstrecket. Lördagens skånska ”El Clásico” i Ystad ser ojämnt ut på förhand. Men Ystadstränaren Sebastian Seifert hoppas att hans lag ska kunna överraska.

– Det blir tufft förstås. Men jag har goda förhoppningar om att vi ska kunna vinna. Vi hoppas att vi kan överraska, konstaterar ”Sibbe”.

Trots förlusten senast mot IFK Kristianstad, en annan skånsk klassiker, var YIF-tränaren nöjd med lagets insats efter en dipp som fört ner laget under slutspelsstrecket.

– Spelmässigt såg det bra ut mot IFK och jag tycker att vi var förtjänta av en poäng där. Vi spelade bra i större delen avmatchen och det tar vi med oss, det känns uppåt på den fronten.

– Men samtidigt måste vi ju få poäng med oss också.

Det hjälper inte att spelet är bra om vi fortsätter att förlora, så vi hoppas att vi kan skrälla lite mot Lugi i stället.

Seifert betonar att han har respekt för motståndet:

– De har varit stabila och är ett mycket bra och komplett lag. Visst förlorade de lite överraskande mot Ricoh borta, men sedan såg de riktigt bra ut igen mot Redbergslid. Så det blir säkert en riktigt tuff match.

Båda tidigare inbördes möten mellan lagen under säsongen har slutat med förlust för Ystads IF. Men det har inte varit några ojämna matcher. I Lund föll YIF med fyra bollar och i början av säsongen föll man med två på hemmaplan.

– Så vi går lite för revansch den här gången. Och visst finns det hopp om att det ska gå.

Nyckeln är enligt Sebastian Seifert försvars- och framför allt målvaktsspelet.

– De har stora och tunga spelare i försvaret och därför är det viktigt att vårt försvarsspel fungerar riktigt bra så att vi kan få kontra på dem.

– Sedan tror jag att det lag som har den bästa målvakten för dagen vinner matchen.

Seifert har alla spelare, utom de som varit skadade sedan tidigare, tillgängliga.

– Det blir samma trupp som senast mot IFK Kristianstad.

Lugitränaren Tomas Axnér medger att hans lag vunnit de tidigare matcherna under säsongen men varnar för att det kan bli tuffare den här gången:

– Dels har det varit två jämna matcher som vi vunnit, dels kommer de att vara superladdade den här gången. De är desperata efter poäng och har en tuff lottning så här mot slutet av seriespelet.

Axnér påpekar att hans spelare inte var förberedda på att möta ett krigande lag mot Ricoh borta i näst senaste matchen:

– De lagen som ligger där runt strecket är desperata och krigar hårt för poäng. Vi var inte lika desperata och blev straffade. Vi måste vara beredda på det. Det gäller att vara redo för och ta kampen på planen.

– Gör vi det har vi goda möjligheter att ta poäng, om inte blir det svårt.

Några frågetecken finns det i Lugitruppen även om Alfred Jönsson, som var sjuk senast, nu är tillbaka.

– Josip Cavar och Nemanja Milosevic testas på sista träningen, vi får se om de kan vara med eller inte. Lukas Pellas har varit lite sjuk, men jag tror att han kan spela.

Klart är att det är upplagt för ett riktigt tufft El Clásico i Ystad Arena.