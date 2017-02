Kräver 2,4 miljoner för uteblivna korvar

TRELLEBORG Pölsemannen är besviken på kundunderlaget på centralstationen i Trelleborg. Korvförsäljningen motsvarar inte alls vad som utlovats och företaget anser sig ha rätt till en ersättning på mer än 2,4 miljoner kronor av hyresvärden Trelleborgs hamn AB.

När nya resecentrum invigdes i december förra året var Pölsemannen en av dem som valde att etablera sig i lokalerna. Kontrakt tecknades med Trelleborgs hamn Ab som meddelade att kundunderlaget förväntades bli 5 000-6 000 resenärer per dygn.

Pölsemannen investerade mer än en miljon kronor i lokalen. Nu är besvikelsen stor över hur försäljningen utvecklats. Antalet sålda pölser har inte alls blivit lika många som kontraktet angav. Man bedömer att 500 resenärer per dygn reser till eller från centralstationen.

– Vi har tidigare påpekat det väldigt låga antalet besökare för er och krävt åtgärder för att ni skulle öka antalet resenärer och antalet andra personer som trafikerar stationen. Det har ni inte gjort. Tvärtom kan vi befara att ni inte avsatt tillräckliga resurser i er budget för att uppnå antalet utlovade resenärer utan att ni istället avvaktar utbyggnaden av hamnen eller annat innan ni vidtar rimliga marknadsföringsåtgärder för att ha möjlighet att nå det utlovade antalet på 5 000- 6 000 resenärer per dygn”, skriver företagets vd Jens Wang Jensen i ett brev till Trelleborgs hamn AB.

Han menar att Trelleborgs hamn är skadeståndsskyldig. Om hyresvärden lämnat uppgift om 500 besökare per dygn hade inte Pölsemannen etablerat sig på stationen. Om antalet resenärer stämt hade omsättningen kunnat bli två miljoner kronor, enligt Pölsemannen.

I brevet från advokatbyrån som skickats till Trelleborgs hamn preciseras hur skadeståndet på drygt 2,4 miljoner kronor räknats fram. Franchistegatarens verksamhet har blivit olönsam eftersom antalet kunder på stationen inte alls motsvarar det utlovade. Franchisetagaren ska betala avgifter till Pölsemannen på 120 0000 kronor, hyran för enheten på 144 000 och hyran för lokalen på 200 000 kronor. Med elkostnad blir slutsumman 485 070 kronor per år.

Eftersom hyreskontraktet är på fem år är Pölsemannnes skada mer än 2,4 miljoner kronor. Pölsemannen har valt att deponera ett belopp för första kvartalet i år på drygt 60 000 kronor hos länsstyrelsen istället för att betala in summan till hyresvärden. Detta eftersom man anser sig ha en kvittningsgill mot fordran på drygt 2,4 miljoner kronor.