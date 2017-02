Klågerupshallen rivs till hösten

Omklädningsrummen i gamla skolan ska renoveras. På sikt ska all fotbollsverksamhet flyttas till nya idrottsplatsen.

KLÅGERUP Gamla sporthallen i Klågerup ska rivas och BK Banér flyttar tillfälligt all sin verksamhet till Baraskolans källare. En helt ny hall ska byggas på samma plats.

Nu börjar det röra på sig för Klågerups föreningar och deras lokalbehov.

När kultur- och fritidsnämnden sammanträdde i onsdags kväll gavs en information om det aktuella läget. Gamla sporthallen i Klågerup är i ett mycket dåligt skick. Den är en gammal bilhall från början och den är även fuktskadad.

Brottarklubben BK Banér ska istället bedriva all sin verksamhet i Baraskolans källare som ska renoveras. När en ny hall är färdigbyggd ska man flytta tillbaka till Klågerup igen. BK Banérs klubblokal som man själv äger och som ligger intill gamla hallen berörs inte av det här beslutet.

– Vi räknar med att bilhallen kan rivas redan i höst och sedan, när vi fått bygglov, ska en ny hall med omklädningsrum byggas på samma plats, berättar Birgitta Delring (BP) som är ordförande i kultur och fritidsnämnden. Här blir också nya omklädningsrum som Klågerups GIF kan använda sig av.

– I dag betalar vi dyr hyra för de omklädningsrum som vi hyr in i paviljonger på baksidan av bilhallen. Nu äntligen börjar det röra på sig bland föreningarna i Klågerup och det känns jätteroligt.

Klågerups GIF har även omklädningsrum i gamla skolan. Dessa är i ett mycket dåligt skick.

– Omklädningsrummen ska renoveras behjälpligt. På sikt är tanken att all fotbollsverksamhet ska flytta till nya idrottsplatsen. Att ha omklädningsrum på tre olika ställen i en så liten by som Klågerup är dyrt.

Tanken är att alla fotbollsplaner inklusive konstgräsplanen ska finnas på den nya idrottsplatsen.

På mötet med kultur- och fritidsnämnden gavs också information om den gamla brandstationen. Föreningarna har föreslagit att den ska renoveras men det har visat sig bli för dyrt. Nu har Birgitta Delring gett fritidsenheten i uppdrag att undersöka möjligheterna att göra om huset till ett tillfälligt allaktivitetshus.

– Både Lions och byalaget har behov av lokaler och i huset finns också en bastuförening. Föreningarna får ta lokalerna som de ser ut och tanken är att det här ska vara ett projekt i två år.