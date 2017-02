Internationell rymdkonferens hålls i Lund

Under tre dagar i mars arrangeras en rymdkonferens med ett sjuttiotal representanter från tretton länder i Lund.

Mötet anordnas av Europeiska Rymdorganisationen ESA och kommer bland annat att handla om hållbara lösningar samt om hur rymdteknik kan göra nytta nere på jorden.

Rymdmötet börjar den 20 mars.

Anledningen till att Lund valdes som mötesplats är bland annat på grund av forskningsanläggningarna Max IV, ESS och universitetet.

-Det är jättekul att konferensen äger rum just i Lund. Vi är en attraktiv destination och lockar allt från påven till rymdforskare. From heaven to space, säger Per Persson, näringslivschef i Lunds kommun, i ett pressmeddelande.

-Vi hoppas att detta blir en givande plattform för interaktion mellan ESA BICs, ESA Brokers och företagen, där rymdteknik blir ett redskap för att skapa nya hållbara innovationer för Sverige. Det finns mycket spännande forskning på ESA och inom europeisk rymdsektor som har kopplingar med Lundaregionens tekniska kompetens, säger Cecilia Hertz, vd och grundare av Umbilical Design, som arbetar i samarbete med ESA.