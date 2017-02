Ebo förhandlar för att nå lösning

På Ebo menar man att man förhandlar med Aoptik om en lösning för att företaget ska få en ny lokal när den nuvarande butikslokalen rivs. På Ebo antyder man att deras tanke är att Aoptik ska flytta in i en butikslokal i det nybyggda huset, när det står klart. Bilden är en skiss över hur Ebo tänker sig nybygget. SKISS: EBO

ESLÖV På Ebo menar man att det pågår förhandlingar för att erbjuda Aoptik ett alternativ när deras nuvarande butik rivs.

– Vi har avsikten att erbjuda dem en lösning säger Sten Carling som är fastighetsutvecklingschef på Ebo.

Enligt Sten Carling på Ebo kommer Aoptik inte kunna stanna kvar i sin nuvarande butikslokal ända fram tills att deras kontrakt löper ut i början av hösten 2018.

– Nej, vi har ju en diskussion med hyresgästen om att de ska flytta ut tidigare, säger Sten Carling.

Förutsatt att den nya detaljplanen klubbas i kommunfullmäktige och vinner laga kraft så räknar han med att man kan börja skrida till verket med rivningsarbeten redan under hösten detta år.



– Men då förutsätter det att vi kommer överens med hyresgästen om att de flyttar ut och att vi har en annan lösning.

Sten Carling menar att Ebo:s mål är att kunna erbjuda Aoptik möjlighet att driva sin verksamhet långsiktigt i Eslöv.

– Det är en bra och viktig hyresgäst, som vi naturligtvis vill värna om.

På Aoptik menar man att en uppsägning för avflyttning kan stå Ebo dyrt. Men Sten Carling tror inte att man ska behöva hamna i den sitsen.

– Vi har inte avsikten att hamna i ett läge där det blir fråga om skadestånd. Syftet är att de ska kunna vara kvar och få en annan, motsvarande lokal, under byggtiden och sedan flytta tillbaka till en ny fin lokal.

Han vill inte gå in på vad man erbjudit Aoptik under de diskussioner som förts.

I det bygge på sex våningar som Ebo vill bygga vid stadsbiblioteket är det tänkt att det även ska finnas butikslokaler på bottenplan, mot Norregatan. Sten Carling medger att Ebos tanke är att erbjuda Aoptik en lokal där när bygget står klart.

– Ja, det ligger väl nära till hands. Det är inte en alltför djärv gissning. Det är sannolikt att det kommer bli något åt det hållet.

Men enligt Aoptiks vd, Johan Olofsson, skulle det bli väldigt kostsamt att först flytta ut till en tillfällig lokal och sedan in i en ny lokal igen.

– Vi måste sälja glasögon hela tiden. Vi har kostnader hela tiden. Ska man flytta optisk utrustning och bygga om en ny lokal? Det tar jättelång tid att bygga en lokal och sedan ska man bygga om en ny lokal en gång till. Det känns helt omöjligt att flytta två gånger, säger Johan Olofsson.

Enligt Sten Carling på Ebo finns kostnaden för en omlokalisering av Aoptik med i kalkylen.

– Det blir naturligtvis en fråga om att göra en uppgörelse så att de känner att de är nöjda med det.