Dukat för derbyfest i Eslövshallen

INNEBANDY Eslövs IBF dukar i kväll upp för innebandyfest i Eslövshallen.

– Vi räknar med mycket folk och gör ett stort event av det, säger Christoffer Stenson, Eslövs tränare, inför det mellanskånska division 3-innebandyderbyt mot Frosta från Höör.

I vanliga fall spelar Eslöv sina matcher i Sallerupshallen.

– Vi brukar ha 70-80 personer på matcherna, upplyser Stenson.

Många fler än kommer i kväll att bänka sig i Eslövshallen för att beskåda det prestigeladdade derbyt mellan Eslöv-Frosta.

– Eftersom det var så mycket folk när vi möttes i Höör i höstas så bestämde vi oss för att flytta vårt derby från Sallerups- till Eslövshallen. Bara från Frosta ska det visst komma 100 personer. Vi gör ett helt event av det hela. Alla i vår förening har engagerats. Och det är fri entré, berättar Stenson.

I höstas vann Eslöv derbyt i Höör med 7-4. Även i kväll är Eslöv favorit. Eslöv kommer till spel med tre raka segrar i bagaget och en tredjeplats i tabellen. Frosta, som är nya för säsongen i division 3, parkerar precis över det nedre strecket. Eslöv har 32 poäng, Frosta 14.

– Frosta lär sälja sig dyrt, så det gäller för oss att ha rätt inställning. Alla är supertaggade, hälsar Stenson.

Hoppet om att ta kvalplatsen uppåt, alltså bli tvåa, lever alltjämt för Eslöv, men nära slutet är de två poäng bakom Örkelljunga och en match mer spelad.

– Vi får göra vårt, vinna alla matcherna, och hoppas på tur med andra resultat, förkunnar Stenson.

– Med de förstärkningar vi fått in under säsongen så tycker jag vi skulle ha legat bättre till, men vi var inte med riktigt från början och har haft rätt mycket otur med skador och sjukdomar.

Från Falcons i Landskrona har Eslöv i år fått tillbaka Max Winther och Andie Fleuron. Comeback har Sebastian Mattsson, också ex-Falcons, gjort. Lägg till dessa en division 2-spelare som flyttar ner från Sollefteå, Mathias Åman.

Dessa i all ära, men i poängligan är det alltjämt Mattias Hyvönen som regerar. Med 22 mål och 14 pass ligger han fyra i hela seriens poängliga.