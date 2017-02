Cykelfärja till Dragör kräver miljonkapital

LIMHAMN Det kan bli en färjetrafik mellan Dragör och Limhamn i sommar. I så fall med den lilla färjan Elephanten, med plats för 36 resenärer och lika många cyklar.

– Ska det bli av så ska det vara nu.

Det säger Claus Rex, näringslivs- och turistchef i Dragörs kommun till SkD.

Han pekar på att planeringen är ganska långt kommen. Det finns en tänkbar operatör och en färja, färjan Elephanten som gått i trafik mellan Bornholm och lilla Christiansö nordost om Bornholm.

Men det kommer att krävas ett startkapital. I ett mejl till alla intressenter i färjeprojektet skriver Claus Rex att operatören inte vågar räkna med full beläggning redan från start. Därför vill man ha en ekonomisk buffert.

Dragörs kommun kan eventuellt tänka sig att ställa upp med 50 000 danska kronor, plus uppskyltning och andra infrastruktursatsningar.

– Det finns inga beslut på det, understryker Claus Rex, men vi har bedömt att det kanske kan vara realistiskt.

Gitte Knutsson på motsatta sidan sundet, verksamhetsledare i samarbetsorganet På Limhamn, har i sin tur frågat om Malmö stad eller en privat finansiär också kan bidra med en slant.

Enligt Gitte Knutsson krävs en basfinansiering på 1,2 miljoner danska kronor (drygt 1,5 miljoner svenska kronor) för att färjan ska gå i trafik tre månader i sommar. Kanske går det även att söka EU-medel eftersom färjetrafiken också kan sägas stärka kopplingarna mellan Danmark och Sverige, funderar Gitte Knutsson i ett mejl till kommunen.

Hennes mejl har skickats vidare till kommunens näringslivsdirektör Pehr Andersson som i sin tur nyligen skickat vidare till destinationschefen Ann Nyström.

–Idémässigt tycker jag det verkar intressant, men det handlar ju om ganska mycket pengar. Och frågan är om kommunen ska gå in i det, det handlar ju om ett vinstdrivande företag.

Företaget som vill köra färja drivs av affärskvinnan Rikke V Stoltz och färjan hon i så fall ska hyra in är lilla Elephanten, med plats för 36 passagerare med lika många cyklar.

– Det vi tittar på är tre dagliga dubbelturer under sommaren 2017, med en överfart på cirka en timme, uppger hon för SkD.

Det återstår ännu en del saker som ska falla på plats, men hon hoppas allt kan bli klart inom kort.

– Jag hoppas allt kan vara på plats under februari.

Idén om på en cykelfärja mellan de gamla färjeorterna Limhamn och Dragör föddes på den danska sidan förra året. Det blev dock ingen start sommaren 2016 eftersom Rikke Stoltz inte lyckades hitta ett lämpligt fartyg.