Polisen får kritik för dröjande barnförhör

höör Viktiga förhör med barn som farit illa sker inte i tid vilket får följden att utredningar spolieras. Nu har Höörs kommun tröttnat på polisens tröghet inom det pågående samarbetet Barnahus.

– Vi efterlyser en plan från polisen, säger Anders Magnhagen (S) ordförande i socialnämnden.

”Förhör har skjutits på framtiden, ibland i flera månader, vilket är förödande. Vi har under tiden gjort våra bedömningar och ibland är det så att ett förhör nu troligen skulle skada mer än vara till hjälp, eftersom de barn det handlar om är små”.

Så skriver Höörs kommuns individ- och familjeomsorgschef Christina H Jönsson i ett brev till polisen gällande det samarbetsavtal man har med Barnahus.

Barnahus är ett samarbete mellan polisen, regionen och ett antal kommuner i Skåne där kommunerna betalar ett årligt belopp för att få vara med. Förra året betalade Höör 154 400 kronor. Inom Barnahus genomför specialutbildade poliser förhör med barn som blivit utsatta för våld.

Enligt Christina H Jönsson har samarbetet fungerat friktionsfritt fram till den nya polisorganisationen som trädde i kraft för drygt ett år sedan.

– Organisationen slogs sönder. Vi tillhör inte längre Lunds polisområde och i Kristianstad finns det inte så många barnutredare. Det är framförallt sista halvåret vi märkt av en försämring, säger hon.

Hur märker du av det?

– Polisen får inte till barnsamtalen tillräckligt snabbt. Förhör har dröjt upp till sju månader i något fall. Man kan inte vänta för länge med att förhöra barn.

– Ett barn ska inte gå omkring och bära på en jobbig händelse längre än nödvändigt, säger Christina H Jönsson som efterlyser förbättringar.

SkD har utan framgång sökt Håkan Landgren, ansvarig poliskommissarie inom polisområde sydvästra Götaland. I ett brev skriftligt brev till Höörs kommun meddelar han att barnförhör i Malmö hittills har haft högst prioritet. Man har därför inte kunnat få stöttning söderifrån.

Landgren bekräftar samtidigt att polisen i Kristianstad inte haft tillräckligt med utredare i förhållande till verksamheten. Under första halvåret 2017 ska nyanställda brottsutredare få barnförhörsledarutbildning. Till början med är det två poliser i Kristianstad och två i Eslöv som ska gå utbildningen.

”Dessutom ska en gruppchef framöver enbart koncentrera sig på barnärenden. Tillsammans med barnutredarna ska gruppchefen planera in förhör som ännu inte har hållits”, skriver Håkan Landgren.

Christina H Jönsson hoppas på förbättringar under 2017.

– Vi har inte alls pratat om att säga upp avtalet. Vi kan inte göra det här på egen hand, säger hon.