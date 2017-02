Moln och minusgrader

Vädret Det molninga vädret med snöbyar och minusgrader håller i sig i helgen.

Men nästa vecka ser snön ut att göra sorti för den här gången.

Grått och vitt är vädret i skrivande stund och så ser du ut att förbli i helgen.

– Under fredagen blir det mycket moln hela dagen och lokalt kan det bli snöfall, säger Sandra Andersson, jourhavande meteorolog på SMHI.

– Vi har lite ostliga vindar och de för vanligtvis med sig snöbyar men det är svårt att säga var det kommer att falla.

Vinden blir ostlig men frisk med mellan noll och tre minusgrader. Och själva helgen ser inte ut att bjuda på någon vidare variation på det temat.

– Under natten till lördagen kan det spricka upp lite men molnen kommer tillbaka under dagen.

Återigen blir det mycket moln och snöbyar.

– På söndagen blir det inga större förändringar – molnen fortsätter att dominera vinden mojnar någor och det ser ut att bli uppehåll.

I nästa vecka kommer mildare luft in och temperaturen stiger till några plusgrader.

– Det är ganska stor riska att den snö som lagt sig då smälter bort under nästa vecka.