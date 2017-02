Fyra släppta igen efter skjutningen

MALMÖ Det var fem personer som greps efter att mannen som saltade trottoarer sköts ner på Roskildevägen natten till i onsdags.

Men det är bara 15-åringen som har anhållits misstänkt för mordförsök. De övriga fyra, tre män och en kvinna, släpptes senare.

De är, enligt polisen, misstänkta för annan brottslighet, men inte i ärendet kring skottlossningen.

Flera av de gripna är kända av polisen sedan tidigare för grov brottslighet.

Tillståndet för den skjutne mannen, som är i 50-årsåldern, var på torsdagen fortfarande mycket allvarligt.

Det var vid tvåtiden natten till onsdagen som han sköts ner och fördes sedan i ambulans till sjukhuset med livshotande skador.

Flera patruller kom snabbt till platsen vid Pildammsparken. Och ett stort område spärrades av direkt vid Roskildevägen.

Misstankarna riktades snabbt mot olika personer. Och några timmar senare slog polisen till mot en adress vid Gånglåtsvägen.

Flera unga personer ska ha gripits på platsen. Och de satt under onsdagen i förhör hos polisen.

Men senare på dagen togs beslut om att släppa kvinnan och tre av männen.

15-åringen, som var yngst av de gripna, anhölls senare för mordförsök.

Han är misstänkt på sannolika skäl, den högre graden av brottsmisstanke.

Senast vid lunchtid på lördag, den 11 februari, måste åklagaren ta beslut om tonåringen ska begäras häktad.

Polisen var på torsdagen fortfarande mycket förtegen om detaljer kring ärendet och vilka iakttagelser som gjorts på platsen.

– Vi vill i nuläget inte berätta mer. Men ända sedan skjutningen har det pågått ett intensivt arbete, berättar Nils Norling, informatör vid polisen i Malmö.

Man klart är att mannen sköts när han var ute och arbetade med snöröjning vid en fastighet intill Roskildevägen nära Kronborgsvägen.

Han hade ett uppdrag för bland annat olika bostadsrättsföreningar om att utföra halkbekämpning på gångbanor och trottoarer.

Närboende larmade polisen efter att ha hört flera skott.

Det genomfördes teknisk undersökning under natten och tidigt på morgonen pågick dörrknackning i området.

Under onsdagen spärrade polisen även av en damm i Pildammarna för att leta efter bevis.

Polisen vill inte berätta om något vapen hittats eller om andra fynd har gjorts.

– Det kan bli aktuellt att hämta in in fler personer under torsdagen för förhör om bland annat deras iakttagelser kring skjutningen.

– Och det går inte heller att utesluta att fler misstänkta kommer att gripas, säger Nils Norling.