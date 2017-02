Astrid Lindgren som landsmoder visas

lund Hela världen brinner heter Astrid Lindgren-utställningen som invigs på Kulturen i dagarna. I denna framträder en annan bild av barnboksförfattaren än den som vi är vana vid – en ung kvinna som har åsikter och känslor om de dramatiska skeendena under andra världskriget.

– Astrid Lindgren framträder mer som än landsmor än en sagomor. Bilden av henne förändras starkt för mig. Det är en kvinna som skriver initierat om stort som smått, ett unikt privat tidsdokument, säger utställningens producent Annmari Kastrup.

I sitt invigningstal lyfte Christian Penalva, chef för Kulturens utställningsavdelning, fram att materialet har djupa etiska värden.

– Vi behöver påminna oss om att vi bara har varandra och att vi själva är ansvariga för vilken värld vi vill ha.

För Annmari Kastrup var det en omvälvande upplevelse att läsa dagböckerna som ligger till grund för Hela världen brinner.



Astrid Lindgren började skriva dem när kriget bröt ut. Hon skrev nästan varje dag, framför allt under de första åren.

På den tiden hade Astrid Lindgren ännu inte slagit igenom som författare. Hon var en gift tvåbarnsmor som bodde i en lägenhet på Vasagatan i Stockholm.

De åsikter och känslor som Astrid Lindgren ger luft åt i dagböckerna är fröet till den betydelsefulla opinionsbildare hon skulle bli flera decennier senare. Författarinnan kan också lära oss att det är viktigt att säga eller skriva vad vi känner och anser, betonade Annmari Kastrup.

På plats på Kulturen under invigningen fanns en etta från gymnasieskolan Spyken. Det gjorde producent Annmari Kastrup glad.

– Så roligt att ni ungdomar är här. Utställningen är främst gjord för er, så YES! säger hon.

Andi Fernanda Mogren är en av gymnasisterna. Hon uppgav att både hon och hennes klasskamrater tyckte om utställningen. Hon lyfte särskilt fram de interaktiva delarna, att besökarna kan ta del av materialet via olika pekskärmar.

– Astrid Lindgren är en person som man vuxit upp med, men jag visste inte att hon hade denna andra sida, att hon även var politisk, säger Andi Fernanda Mogren.

I utställningens andra rum flyttas besökaren till nutiden. Via skärmar delar människor med sig av de umbäranden och fasor som ett liv på flykt för med sig.

Det berättas om en afghansk pojke som rycker in när en kvinna håller på att ge upp och inte längre orkar vandra med sitt lilla barn i armarna. Pojken tar barnet och bär det vidare i flera dagar.

– Att vara så utsatt och ändå ha kraft att hjälpa en annan människa i nöd. Det är av honom vi ska inspireras, säger Annmari Kastrup.

En man som inte har fått någon mat på dagar vittnar om hur det känns att vara riktigt riktigt utsvulten.

Något som stannar kvar i tanken sedan man lämnat Kulturen är historien om hur det känns för ett litet barn att hoppa i vattnet mitt ute på havet utan att kunna simma.

Det var scener som utspelades under andra världskriget, och som är lika aktuella i dag.