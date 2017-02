Äldre fick föras till sjukhus efter vanvård

LUND När Charlotte Dahlgren, som bor i Stockholm, kom ner till Höjeågården för att hälsa på sin pappa, fann hon honom i ett bedrövligt skick. Pappan hade försummats och var så dålig att han fick föras till sjukhus i ambulans.

– Detta är förfärligt, en skandal på alla vis, säger Charlotte Dahlgren, som själv är sjuksköterska i botten.

När hon hälsade på sin pappa på Höjeågården på eftermiddagen den 18 januari blev hon förskräckt över hans tillstånd.

Hon fick bädda om pappans skitiga säng tillsammans med en undersköterska.

Pappan hade under de tolv dagar han hade vistats på Höjeågården fått två nya vätskande sår. Han hade svår munsvamp, vilken gjorde att han inte kunde äta eller dricka. Detta hade inte uppmärksammats av personalen.

Vidare hade inte sår- och stomiomläggningarna skötts ordentligt.

– Dagen därpå ringde jag smått förtvivlad ansvarig chef Niclas Snygg. Pappa fick på fredagen föras med ambulans till akuten. Han har legat på medicinen fram tills nu, säger Charlotte Dahlgren.

Hon upplevde att Niclas Snygg lyssnade och bedyrade att så här ska det inte vara. Han menade att Charlotte Dahlgren absolut skulle känna sig trygg med den vård och omsorg som bedrivs på Höjeågården.

Niclas Snygg lovade att prata med enhetschefen om det som Charlotte Dahlgren uppgett och hans skulle sedan återkomma.

Efter två veckor hade han fortfarande inte hört av sig.

Efter en skriftlig påtryckning svarade Niclas Snygg slutligen.

”Angående den medicinska omvårdnaden hade det redan skrivits en avvikelse och vår medicinskt ansvariga sjuksköterska utreder händelserna. Jag borde ha återkopplat till dig direkt, men gjorde det tyvärr inte, vilket jag beklagar”, skriver han.

Niclas Snygg uppger att bemanningen var normal på Höjeågården under den tid Charlotte Dahlgrens far vistades där, förutom under vissa dagar då en sjuksköterska saknades på grund av sjukdom.

”Men vi har under en tid haft en svår situation när det gäller sjuksköterskebemanningen och har vidtagit åtgärder genom omfördelning från andra enheter och vi har även haft intagningsstopp”, fortsätter Niclas Snygg.

Charlotte Dahlgren har gjort en anmälan till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) utifrån de brister hon sett på Höjeågården. Även ambulanspersonalen som hämtade hennes pappa har skrivit en avvikelserapport.

– Jag är orolig för andra som inte har samma möjlighet med engagerade anhöriga som kan finnas med och försöka kvalitetssäkra den vård som erbjuds, säger Charlotte Dahlgren.

– Och hur mår en uppenbart redan ansträngd personalgrupp när sådant här händer, hur ska de orka utföra den vård och omsorg som utlovas under de förutsättningar som jag själv iakttagit vid Höjeågården? fortsätter hon.

Som Skånska Dagbladet tidigare skrivit har Vårdförbundet reagerat på personalbristen på Höjeågården och har krävt omedelbara åtgärder av arbetsgivaren.

Charlotte Dahlgren menar att missförhållandena är på Höjeågården är särskilt allvarliga eftersom de är de enda trygghetsplatserna för avlastning från hemsjukvård i hemmet som kommunen erbjuder.