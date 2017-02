Resenärer får provsitta nya X2000

Passagerarna kan också få skåda in i framtiden hur nya X2000 ska se ut. Ljud ingår.

Malmö För 3,5 miljarder ska X2000 fräschas upp från topp till då. Under februari månad kan resenärerna få provsitta och tycka till om prototyperna till de nya stolarna. Skånskan har skådat in i framtiden.

1990 togs X2000 i bruk. Nu är det dags för en genomgripande renovering av de 36-37 tågset som är i bruk.

Visserligen byttes sätenas tyger ut för tio år sedan, men stolarna håller på att passera sin livslängd.

När man ska byta ut helt och hållet är det lika bra att tänka efter först. Tillsammans med ergonomiska experter har nya prototyper till stolar tagits fram. Formen är slankare, så femton procent mer människor och bagage får plats med bibehållet benutrymme.



Prototyperna till första och andra klass har monterats i vissa vagnar, som trafikerar Göteborg-Stockholm och Malmö-Stockholm under februari månad. Passagerare uppmanas efter varje hållplats att gå och provsitta stolarna och tycka till. De kan också ta del av visualiseringar av de nya tågen.

Ett av tågen anlände på onsdagseftermiddagen till perrong 7, där bland annat SJ:s affärschef Petter Essén tog emot pressen. Media fick provsitta gamla och nya säten, och jo, visst känns det att de gamla sätena har några år på nacken.

De nya sätena har bättre ryggstöd och ett omslutande nackstöd, vilket kan vara skönare för den sömnige. Istället för att fälla ryggen och skjuta fram sätet vinklas hela stolen om med en enkel knapptryckning.

Petter Essén berättar att bordet sänkts som en anpassning till alla datoranvändare. Genom att bordet ligger mot knät får man bättre stöd.

Gillar då alla stolarna? Någon har tyckt att stolarna sitter för tätt, så det ska man tänka på vid vidareutvecklingen.

Vi får på oss ett par VR-glasögon och hörlurar och tas in i framtiden för att se hur resten av X2000 ska se ut. Allt ska nämligen bytas. Det enda som blir kvar av gamla X2000 är nämligen skrovet.

För 3,5 miljarder ska all teknik bytas ut, nya golv, nya hatthyllor och takpaneler tillkomma. Det blir ljusare dagtid, och lättare att hitta på kvällen.

Vi noterar att bistron kommer att få mer restaurangkänsla. Fortfarande ska man kunna äta vid sin plats, eller stående, men de låga fåtöljerna och ”snedåkningen” där man sitter med näsan mot fönstret försvinner. Det blir en återkomst för tågsäten med näsan eller ryggen i färdriktningen.

I slutet av 2017 kommer den nya tekniska utrustningen att testas. Därefter förändras bistrovagnar och digitala skärmar.

De första helrenoverade X2000 kommer att rulla hösten 2018. Alla tågset ska vara klara 2020. Genom renoveringen beräknas tågen kunna hålla ytterligare 20-25 år.