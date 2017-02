MFF spräckte mål- och segernollan

FOTBOLL Malmö FF spräckte både årets målnolla och segernolla efter 3-1 mot IK Sirius på onsdagseftermiddagen.

– Vi får tacka Norge för den här segern, säger Markus Rosenberg sedan MFF:s tre norrmän alla nätade i träningsmatchen.

Efter två raka förluster mot Helsingör (0–1) och Östersunds FK (0–2) fick äntligen MFF vinna en träningskamp. Segern blev välförtjänt efter rena rama rivstarten, där Jo Inge Berget satte bollen i mål redan i den sjätte minuten, elegant framspelad av Erdal Rakip.

Uppsalagänget Sirius, nykomlingar i allsvenskan, kom till spel med hela åtta man borta. Tränaren Kim Bergstrand hade inte ens en full avbytarbänk att disponera.

Men efter MFF:s virvlande inledning, så växte Sirius in i matchen.

Precis som fjolårets nykomlingar, i högsta serien, Östersund och Jönköping Södra, så vill också tränaren Kim Bergstrand se ett tekniskt, bollhållande och sevärt spel längs med backen.

Kvitteringen placerade Alexander Nilsson enkelt in efter ett alldeles för tafatt agerande i MFF-backlinjen.

– Vi spelar ett aggressivt försvarsspel, men det gör också att vi går bort oss några gånger i den första halvleken, säger Magnus Pehrsson till C Mores utsände reporter Olof Lundh.

Nu ska det sägas att Di Blåe saknade den ordinarie målvakten Johan Wiland och mittbacksklippan Franz Brorsson (knäont), vilket spelar in.

I den andra halvleken inledde Sirius överraskande piggt och rappt. Men efter dryga timmen var det ändå MFF som tog ledningen med 2-1.

Magnus Wolff Eikrem utnyttjade den kraftiga medvinden, när han krutade in en stenhård frispark, som superlöftet Mattias Svanberg ordnade fram.

Eikrem visade än en gång att han har allsvenskans bästa tillslag på bollen. Kraft och precision förenas i en njutbar kombination.

Mot slutet kroknade som väntat Siriusspelarna, och MFF fick visa upp ett kvickt kontringsspel. Just på en omställning kom 3-1, när Pawel Cibicki frispelade den inbytte norrmannen Andreas Vindheim, som var kylig i avslutet.

Som brukligt är i en träningsmatch så blev det många nya spelare som skickades in på planen under andra halvlek. Hela fem byten gjorde den nye MFF-tränaren Magnus Pehrsson, trots att fyra spelare saknades i truppen.

Markus Rosenberg klev av redan i paus, och lagkaptenen hyllade planen att göra många spelarbyten.

– Vi behöver en stor trupp om vi ska ta oss ut i Europa. Vi tänker långsiktigt, förklarar han.

”Mackan” och den lika rutinerade vänsterbacken Behrang Safari visade också att det är viktigt med rätt tändning för att prestera. De gick ”all in” i alla situationer, och munhöggs både med motståndare och domare.

– Det krävs tuffa dueller även i en träningsmatch, annars blir det för lojt, förklarar Rosenberg kort och gott.

En stenhård vind i planens längdriktning på den spanska jätteanläggningen Complex Esportiu Futbol Salou påverkade också matchbilden.

– Det blir mycket duellspel beroende på vinden. Men det är bra att prova på det med, menar Magnus Pehrsson.

Nu väntar hemresa till Malmö och sex lediga dagar för MFF-spelarna. Sedan börjar förberedelserna för nästa träningsmatch hemma på Malmö IP den 25 februari mot norska SK Brann.

MFF:s lag: Fredrik Andersson – Anton Tinnerholm, Lasse Nielsen, Felipe Carvalho (83), Behrang Safari – Pawel Cibicki, Magnus Wolff Eikrem (72), Erdal Rakip, Tobias Sana (67) – Markus Rosenberg (46), Jo Inge Berget (80)

Avbytare: Johan Wiland, Mathias Nilsson, Oscar Lewicki (67), Yoshimar Yotún, Mattias Svanberg (46), Andreas Vindheim (72), Dennis Hadzikadunic (83), Samuel Adrian, Alexander Jeremejeff (80), Pavle Vagic, Teddy Bergqvist.