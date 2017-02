Många olyckor i snövädret

Skåne Snöovädret har gjort vägarna hala och orsakat ett antal olyckor i Skåne. På grund av olycksrisken har SMHI utfärdat en klass 1-varning för Skåne.

Snön har dragit in över Skåne och redan på tisdagskvällen började det besvärliga trafikläget med en lastbil som välte på E6 mellan Lomma och Flädie. Lastbilen blockerade vägen i båda körriktningarna och hindrade trafiken under lång tid. På onsdagen ställde Eslövs kommun in all skolskjuts eftersom vägarna inte var plogade. Samtidigt orsakade de hala vägarna ett flertal trafikolyckor under dagen. En buss, en sopbil, tre lastbilar och flera personbilar var inblandade i de olika olyckorna.

Strax efter klockan tio på onsdagsmorgonen körde en lastbil av vägen och in i ett träd på europaväg 22 vid trafikplats Rolsberga i Höör. En timme senare körde ännu en lastbil av vägen, denna gång i Sjöbo höjd med rondellen på Ommadalsvägen. Lastbilen blockerade delar av väg 13 och orsakade störningar i trafiken. I Rydsgård kolliderade en lastbil med vägräcket på E65 strax efter elva och även där blev det störningar i trafiken. Tjugo över ett inträffade en singelolycka på Västkustvägen i Löddeköpinge då en sopbil lagt sig på sidan.

Strax efter klockan två körde en linjebuss av vägen mellan Höör och Skånes Djurpark på onsdagseftermiddagen.

– Det var fyra personer i bussen. Den hade inte vält som vi först trodde utan hamnat i diket, lutad mot en dikeskant. Personerna i bussen var först instängda men när vi kom till platsen hade de lyckats ta sig ut. Inga personskador, säger Leif Svensson på räddningstjänsten.

Vid fyratiden inträffade tre separata trafikolyckor i Landskrona i höjd med trafikplats Landskrona södra, E6. Enligt polisen skulle trafikledningscentralen då sända ut saltbilar till platsen.