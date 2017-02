Kräver tillbaka belopp från serviceombud

höör 2,4 miljoner kronor. Så mycket anser Skånetrafiken att man saknar från serviceombudet I Höör som man tidigare haft ett samarbetsavtal med.

– Vi kommer göra allt för att driva in de här pengarna, säger Mikael Thomasson, chef för företagspartners inom Skånetrafiken.

Det var precis före jul som SkD kunde berätta om den pågående tvisten mellan Skånetrafiken och serviceombudet i Höör. En tvist som omfattar miljonbelopp.

Skånetrafikens avtal med återförsäljaren fungerade utan problem i fem år fram till i september i år. Serviceombudet skickade vidare intäkterna från all försäljning till Skånetrafiken och behöll sin provision enligt avtalet.

Under hösten minskade ombudets betalningar till Skånetrafiken väsentligt. Skånetrafiken har tidigare uppgett att man skickat påminnelser och fört en kontinuerlig dialog med serviceombudet. Man har fått tillbaka vissa belopp men enligt Mikael Thomasson på Skånetrafiken saknas fortfarande 2,4 miljoner kronor.

Den 20 december sade Skånetrafiken upp avtalet med återförsäljaren och lämnade in en polisanmälan. Någon dag senare meddelade polisen att förundersökning ej kommer att inledas eftersom ärendet anses vara civilrättsligt.

Skånetrafiken har inte släppt ärendet utan vill fortsatt ha tillbaka den skuld som man anser att serviceombudet är skyldig.

– Vi kommer göra allt för att driva in de här pengarna, säger Mikael Thomasson till SkD.

En möjlighet är en civilrättslig process i domstol.

– Det kan också bli så att vi kommer gå via Kronofogden, säger Mikael Thomasson.

SkD var under tisdagen i kontakt med ena ägaren till serviceombudet. Hon ville inte kommentera ärendet men säger att butiken varit i kontakt med sin kedja för att få hjälp i kontakterna med Skånetrafiken.

– Eftersom ingen på Skånetrafiken har velat prata med oss över huvud taget sen den 19 december så vet vi ingenting. Vi vill lösa detta på rätt sätt men Skånetrafiken har lagt locket på, skriver serviceombudets andra ägare i ett sms.

Många Höörsbor saknar i dag ett serviceombud att gå till. Ambitionen från Skånetrafiken är att man ska hitta en ny samarbetspartner.

– Det finns några butiker som är intressanta. Det är ett arbete som pågår och det är en liten process, säger Mikael Thomasson.

Skånetrafiken har tidigare meddelat att det ska vara rätt geografiskt läge och annat som måste stämma med en ny samarbetspartner.