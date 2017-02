LUND

Två inbrott inträffade i Kulturkvadranten någon gång under helgen. På Sankt Månsgatan bröts ett fönster till en bostad upp. Bytet blev en dator, en så kallad padda. Även på Stora Tomegapsgatan tog sig tjuvarna in genom ett fönster. De stal diverse föremål, bland annat silversmycken.

Det är okänt exakt när under helgen inbrotten skedde.