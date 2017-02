Poäng efter sekunddrama

HANDBOLL Nio sekunder från slutet kvitterade Mattias Kvick till 31-31 och räddade en poäng till sitt IFK Ystad i tisdagskvällens hemmamatch i handbollsligan mot HK Aranäs.

Aranäs fick chansen att avgöra i det sista anfallet, men IFK Ystad höll undan. Direkt efter slutsignalen dansade IFK:arna i ring.

– Men i omklädningsrummet var mera besvikelse än glädje, meddelar Kenneth Andersson, IFK:s tränare.

En vunnen poäng eller en förlorad? Kenneth Andersson hade lite svårt för att bestämma.

– Vi låg trots allt under när bara sekunder återstod och kunde ha förlorat. Men jag grämer mig över att vi inte satte lägena när vi hade chansen att hänga av dem.

Inte vid något tillfälle skilde det mer än två mål mellan de två lagen.

De 759 åskådarna i Ystad arena slets mellan hopp och förtvivlan.

In i slutsekunden var det tajt. Det kunde ha slutat hur som helst. Oavgjort var därför ett logiskt och rättvist resultat.

Kenneth Andersson pratade om både oflyt och oskicklighet.

– Vi var nära att vinna bollen flera gånger, men så studsade den tillbaka till dem. Vi saknade flytet.

– Samtidigt var vi alldeles för dåliga i vårt försvarsagerande mot framför allt Martin Lindell. Framåt gjorde vi 31 mål, det är bra, men vi missade ändå mycket. Vi hade ju fyra hundraprocentiga frilägen i den andra halvleken som vi brände. Vi hade chanser att hänga av dem. Och sämst var vi varje gång vi själva var i ledning.

IFK Ystad firade triumfer i sitt sju-mot-sex-spel. Bara två gånger blev de straffade med mål i tom bur.

– Hemspringet var klockrent, tycker Kenneth Andersson.

IFK:s mål vaktades i den första halvleken av Sebastian Glemhorn. Han släppte in 15 mål, men var alls inte dålig.

In mellan stolparna efter pausvilan skickade IFK-tränaren Torbjörn Jacobsson.

– Jag kände att det behövdes en förändring för att få in ny energi.

IFK-tränaren berömde Jacobsson och plussade för hans ”superbonusräddningar” som i slutändan visade sig bli poängavgörande.

Annars var det spelmotorn Henrik Knudsen som drog det tyngsta lasset. IFK-dansken styrde upp hemmaspelet på ett bra sätt och gjorde själv åtta mål. På linjen stred i vanlig ordning Mattias Kvick tappert. 31-31-målet var hans sjätte mot Aranäs.

Däremot hade inte Henrik Dahlberg, som stänkte in elva mål mot YIF i lokalderbyt i förra veckan, sin bästa kväll. Många avslut, men bara ett mål…

– Nu gick vi för tredje gången i år förbi Hammarby och upp på kvalplats, påpekar Kenneth Andersson.

För gästande Aranäs-tränaren Jerry Hallbäck var matchen en smula speciell. Efter sommaren tar han som bekant över som tränare i Ystads IF.

Men att det var i sin blivande hemmahall han coachade sitt Aranäs till en poäng mot IFK Ystad var inget han lade någon större vikt vid.

– Nej, någonstans lever man i nuet, menade han.

Frågan är om han som YIF-tränare kommer att få möta IFK Ystad i handbollsligan.

– Kanske. IFK Ystad är i alla fall inget lag som ramlar ihop och förlorar med tio bollar. De kämpar.

Hallbäck var inte nöjd med sitt lags prestation, men nöjd med en poäng.

– Vi låg trots allt under med två mål när åtta minuter var kvar. Visst kunde vi ha vunnit. Då hade jag varit överlycklig.