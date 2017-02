Hon gräver på djupet i dubbel musikalkaraktär

Vad händer om man inte svarar på det där telefonsamtalet? Och vad händer om man gör det? Malmö Operas nya musikal Tänk om öppnar upp frågeställningar kring slump, öde och aktiva val menar huvudrollsinnehavaren Linda Olsson.

Fakta Linda Olsson:

Ålder: 37

Bor i: Roslags-Kulla, Åkersberga

Familj: Mannen Tommy och sonen Tim

Intressen: Umgås med familjen, gå promenader, påta i trädgården, träna.

Beskriv dig själv: Jag är en glad skit. Ambitiös och apropå den här rollen – velig. Jag har verkligen två sidor, den ena delen av mig är grubblande, analyserande. Den andra är ”äh, va fan, nu kör vi!”

Verksam sedan 2002.

Medverkat i: Top Hat, Mary Poppins, Sweeney Todd, en av rollerna i Mama Mia the Party på Tyrol, My fair lady, Chicago.

Favoritmusikalroll: När jag gjorde Mary Poppins tyckte jag att det var drömrollen, sen gjorde jag Dale i Top Hat var det drömrollen och nu tycker jag att det här är det, jag kan inte tänka mig en större utmaning eller mer spännande roll än den här. Sen skulle jag gärna göra Elisa i My fair lady men jag tror jag är för gammal, det beror på vem som ska göra Higgins.

Fakta Tänk om:

Regi: Philip Zandén

Medverkande: Linda Olsson, Karolin Funke, Jonas Brehmer, Christopher Wollter med flera.

Premiär: Den 11 februari på Malmö Opera.

Tänk om är ursprungligen en amerikansk musikal och heter på originalspråk If/Then. Den hade premiär på Broadway 2014. Upphovspersoner är Tom Kitt och Brian Yorkey.

– Titta, jag är en godis! Det hade jag aldrig kunnat tro, säger Linda Olsson och håller med ett leende upp en chokladbit med hennes ansikte x2 på.

Vi sitter i Operabaren på Malmö Opera. Hon har just avslutat en av dagens två repetitioner och är trött, men glad. Rollen som Elisabeth är krävande eftersom hon måste gestalta två versioner av henne, beroende på vilka val Elisabeth gör.

– Det handlar mycket om ödet, hur mycket påverkar vi själva och finns det något som heter slump? Det handlar om vanliga människor och de rädslor vi har, och de här rädslorna som ibland styr våra val.

Många existentiella frågor som alla vi kan relatera till, berättar musikalartisten Linda Olsson.

Hon står på scen nästan hela tiden under den närmare två timmar långa föreställningen och måste snabbt ställa om mellan karaktärens olika jag.

– Det är en otroligt spännande kvinnoroll att få göra och jag kan inte se att det egentligen finns någon större roll inom musikal. Hon är på scenen hela tiden och allt kretsar kring hennes liv, och alla kan känna igen sig i hennes tankar; vad händer om jag gör så här? Vad hade hänt om jag gjort så här i stället? Kanske visar livet dig på rätt väg eller så gör du ett aktivt val, kanske är det en kombination av allting. Jag vet inte. Jag tänker på situationer i mitt liv också, hur det har blivit. Jag tänker på de gånger jag tänkt att jag kanske borde hålla på med något annat så har livet visat mig den här vägen ändå.

För att underlätta förväxlingar heter karaktären Lisa i ena berättelsen och Betty i den andra och en av dem har glasögon. Den uppmärksamme kan även höra skillnader i musiken mellan de olika berättelserna.

– Hon får liksom lite olika inriktningar, hon missar ett telefonsamtal i en av världarna och det gör att hon missar ett jobb och satsar mer på familjen. I den andra världen tar hon det telefonsamtalet och får ett jättebra jobb.

Har hon olika personligheter i de olika världarna?

– Jag kan tänka så här att Betty-karaktären som satsar mer på sin karriär blir lite mer armbågig kanske, lite tuffare på nåt sätt eftersom hon får inte uppleva det här med att få barn och den biten. Men hon är en tjej som har väldigt mycket rädslor och då blir hon väldigt kontrollerad. Man gör aktiva val anser hon, det är ingenting som bara sker av en slump. Det kanske blir lättare att hantera istället för att någon annan eller ödet ska bestämma åt henne. Hon prövas i den tanken ganska mycket under föreställningen.

Hur har du förberett dig inför rollen?

– Det är jättemycket sång, hon sjunger hur mycket som helst så jag har tagit lite sånglektioner för att hålla tekniken vid liv. Jag har försökt förbereda mig så mycket som möjligt, men det är farligt att kunna för mycket innan, då är det lätt att man låser sig vid någonting, ett sätt att säga en replik på eller så. Det är oftare så att text lättare sätter sig när man repar, då man kan hänga upp det på var man går och står.

Vad har varit svårast?

– Det är nog de snabba svängningarna mellan karaktärerna, i ena scenen ska man kanske bryta ihop och i nästa vara en stark affärskvinna. Skiftningarna är den största utmaningen, att förstå själv, vad är det som händer med mig nu? Vart är jag på väg?

Linda berättar att eftersom hon är så mycket på scen måste hon tänka på var hon kan klämma in sina andningspauser och att det förutsätter att man har total koll på vad som händer på scenen. Förra hösten spelade hon Dale i Top Hat på Malmö Opera, en roll med mycket dans och sång samtidigt.

– Då tog det ett bra tag innan man hittade sina andningspauser. Jag tror inte det var en enda låt som jag inte var andfådd i. Det jag har sett fram emot med den här rollen är att bara stå och sjunga! Men det är såna avstånd på scenen så jag kommer ju få springa en hel del ändå, säger hon och skrattar.

Linda Olsson har ett gediget förflutet inom musikalscenen. Hon slog igenom på stort när hon spelade huvudrollen i Mary Poppins på Göteborgsoperan 2008 och har medverkat i produktioner som My fair lady, Chicago och Sweeney Todd. Rollen som Lisa/Betty är en av de mest krävande hon haft.

– Framförallt är den känslomässigt krävande. Just de här sakerna man utsätts för, de situationerna hennes liv erbjuder henne, hon får vara med om en del tuffa grejer, ensamhet och så. Jag är en känslomänniska själv, jag har svårt att stänga av, så jag blir på riktigt väldigt berörd och speciellt när det handlar om familj och barn eftersom jag själv har barn. Det är lite lustigt för en av sönerna till en av karaktärerna heter Tim och det gör min son också, då blir det extra känsligt.

Samtidigt menar hon att hon tycker det är roligt att få gräva lite mer på djupet i en karaktär.

– Det är inte så ofta man får göra det i musikaler, inte på riktigt. Och det har varit väldigt roligt att jobba med Philip Zandén. Som musikalartist finns det inte alltid tid att gräva i karaktären, det är så mycket sång och dans, men i den här föreställningen krävs det ju att skådespeleriet är på topp för annars faller det. Därför har vi lagt stor vikt vid det och att prata om karaktären väldigt mycket och undertexterna. Det är jätteroligt för en musikalartist att få jobba på det sättet. Philip är väldigt bra. Man har fått utmana sig själv många gånger, varje dag.

Vad tror du publiken kommer gå hem med för känsla?

– Jag tror och hoppas att de kommer bli berörda av de här karaktärerna och de här historierna och kanske funderar över sitt eget liv och vilka rädslor som styr. Jag tror att alla som kommer titta kommer att känna igen sig. Sen är det en helt fantastisk ensemble, ett fantastiskt och otroligt begåvat gäng.