Hamad klar för Bajen

Malmö FF:s förre guldhjälte Jiloan Hamad har skrivit ett treårskontrakt med Hammarby IF. Foto: JOHAN GUSTAFSSON

Stockholm

När Jiloan Hamad berättade att han ville återvända till svensk fotboll var naturligtvis Malmö FF det givna valet.

Sju år i föreningen, två SM-guld och under en period också lagkapten. Dessutom vann klubben allsvenskan ifjol vilket betyder spel i Champions League.

Men när alla bitar väl låg på plats så blev slutdestinationen Stockholm och Hammarby.

– Malmö FF är en klubb som jag alltjämt älskar. Jag hade sju fantastiska år där. Men den kontakt jag fick med Hammarby var, från den första dagen, klockren. Den presentation klubben gjorde kändes helt rätt. Jag visste också att det här var ett viktigt val för min fortsatta karriär, säger Jiloan Hamad, som fått tröjnummer 90, samma år som han är född.

– Några andra saker som också påverkade var möjligheten att få medverka i Allsvenskans hetaste derbyn. Stockholm också är en fin stad och att jag har släktingar här. Men självfallet var det den mycket positiva bild som jag fick av klubben som var helt avgörande, tillägger Jiloan Hamad, som kommer från den tyska bundesligaklubben Hoffenheim.

Han har var dock utlånad till belgiska Standard Liege under 2015 och har också kämpat med en del skador under proffskarriären.

– Det var dags för en nystart och jag bestämde mig ganska tidigt att det var Sverige och Allsvenskan om gällde, även om några klubbar från Holland Belgien och Schweiz också hörde av sig. Här hemma var det väl en fyra-fem klubbar som visade intresse men nu är kontraktet med Hammarby undertecknat, sade Jiloan Hamad.

Kontraktet är på två år plus ett optionsår.

Jiloan Hamad har hittills mest varit yttermittfältare. Vad hans exakta position blir i Hammarby vill den nye tränaren, Jakob Michelsen, inte avslöja.

– Vi får ser hur vi utformar laget. Träningsmatcherna får utvisa vad som passar bäst. Men jag är naturligtvis glad över att vi har fått en klasspelare som Jiloan till oss. säger Jakob Michelsen.

När debuten sker är ännu inte riktigt bestämt även om träningsmatchen mot Norrköping på lördag är aktuell.

– Jag måste först få köra några riktiga träningspass. Den senaste veckan har jag mest hållit på med flyttbestyr. Så nu måste jag komma igång på allvar så att jag snart kan spela matcher, understryker Jiload Hamad.

Han ser fram mot en intressant säsong och hoppas förstås att Hammarby skall klättra ordentligt från den elfte plats som laget hamnade på ifjol. En speciell match blir derbyt mot AIK.

– Ja då får jag ju möte en annan före detta MFF-are, Simon Thern som ju skall spela i AIK.

Men matcherna mot Malmö FF kommer förstås att kännas extra speciella. Är han rädd för att hans gamla publik skall bua ut honom när han kommer på besök?

– Jag har den största respekt för klubben som givit mig så mycket och räknar därför inte med att något speciellt skall inträffa. Däremot är jag övertygad om att det blir bra matcher, säger Jiloan Hamad avslutningsvis.