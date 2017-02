SVALÖV

En guldring försvann sedan tjuvar tagit sig in i en villa i Svalöv under lördagen.

Någon gång under dagtid har inbrottet inträffat och för att ta sig dit slängdes en cementplatta genom ett fönster.

Väl inne söktes utrymmena igenom och förutom guldringen kan me ha försvunnit och därför ska villaägaren återkomma med en fullständig godslista.