Dolt syfte när Trump listar Malmöbrand

Malmö Västlig media undviker att rapportera om islamistiska terrorattentat. Det menar USA:s president Donald Trump, som pekar ut en mordbrand i Malmö som exempel. Men om fallet har med terror att göra är ännu oklart.

Media är oärligt och underrapporterar om terroristattacker.

Det är ett av de senaste utspelen från Donald Trump, vars stab har listat 78 terroristattacker som man menar att västlig media underrapporterat om.

Många ögonbryn har höjts i Europa över listan, som Washington Post har publicerat.

Här hittar vi bland annat terrorattentaten i Köpenhamn 15 februari 2015. En ensam gärningsman besköt kulturhuset Krudttønden, där konstnären Lars Vilks befann sig. En privatperson dödades.

Samma natt attackerade gärningsmannen synagogan i Köpenhamn och en av församlingens medlemmar och säkerhetsvakter dödades. Gärningsmannen Omar Abdel Hamid El-Hussein sköts sedan till döds.

Att kalla händelsen underrapporterad i västlig media är häpnadsväckande.

– Eller attentaten i Paris, Bryssel och Nice, säger terroristforskaren Magnus Ranstorp, som har läst listan.

En händelse i Malmö i oktober 2016 är listad som såväl terroristattack som underrapporterats av media.

”No casualties; mosque and community center attacked with Molotov cocktail”, står det.

Men någon moské attackerades inte. Däremot slängdes en molotovcocktail in irakiska kulturföreningen Aldorrs lokal. Brand utvecklades men ingen skadades då lokalen var tom vid tillfället.

I december begärdes en 29-åring man av syrisk härkomst häktad misstänkt för terroristbrott genom mordbrand. Media rapporterade att tingsrätten bara godkände misstankegraden mordbrand liksom att terroristorganisationen IS i nyhetsbrev al-Naba tog på sig dådet. Tvivel väcktes om att det var ett terroristdåd, bland annat från polismästare Stefan Sinteus, som menade att förhören inte tydde på något sådant.

Kan fallet klassas som terrordåd?

– Vi vet inte ännu. Det finns en sekteristisk konflikt mellan sunni och shia, säger Magnus Ranstorp.

Donalds Trumps lista är en blandning mellan verkligt stora terrorattacker och sådant som definitivt inte kan räknas som en terrorattack. Magnus Ranstorp pekar på ett annat fall i Köpenhamn, eller snarare Christiania, där en polis sköts.

– IS tog på sig dådet men det visade sig vara en narkotikapåverkad person som skjutit, säger Magnus Ranstorp.

Han menar att Trump inte alls kritiserar västlig media. Huruvida vi i Europa vet om de enskilda fallen är terroristattacker eller inte är oviktigt. Syftet är att underminera amerikansk press.

– Det här är en medveten påverkansoperation och det här går hem i USA bland vanliga amerikaner, säger Magnus Ranstorp.

Vad som är sant och falskt, stort eller smått är oviktigt. Bilden av det politiskt korrekta och förljugna är det viktiga.

Har amerikansk media rapporterat för lite om terroristattacker? Enligt Magnus Ranstorp är det omöjligt att rapportera om allt, eftersom det händer terrordåd varje dag. Många ärenden, som händelsen i Malmö, blir lokala eller nationella nyheter.

Rapporterar Europa för lite?

– Nej, men ibland blir det en överrapportering. Svensk media i dag är rätt bra och håller en rimlig nivå.