Blickhammar: En tuff match

Malmö

HK Malmö imponerade i omstarten i Handbollsligan. På onsdagen väntar bortamatch mot tabelltvåan Alingsås HK.

– Det blir en tuff match, säger HK Malmös Anton Blickhammar.

Storskytten värvades från Drott till HK Malmö inför den här säsongen. I Halmstadsklubben dundrade Blickhammar in mål (268 fullträffar på två säsonger). I Malmö har 24-åringen så här långt gjort 59 mål.

– Jag visste att konkurrensen skulle vara tuffare här. Men jag tycker det är roligare att spela i ett lag där de flesta spelarna ligger på fyra-fem mål per match i stället för att en spelare gör alla mål. När man kommer till en toppklubb är det oftast så, säger han.

HK Malmö har med nye tränaren Stian Tönnesen fått fart på spelet och är tabelltrea, en poäng bakom Alingsås.

– Vi har spelat bättre och bättre under säsongen. Vi åkte på tre förluster i rad, men efter den dippen har vi varit stabila. Enda avbräcket är att ”Robban” (Robert Månsson) blev korsbandsskadad. Vi har egentligen ingen ren spelfördelare, säger Blickhammar.

Är du nöjd med din egen säsong?

– Ja, jag är nöjd, men det känns fortfarande som att jag har mer att ge.

Den Sävehofsfostrade vänsternian var även en sväng i norska Falk Horten innan han kom till Drott. Med HK Malmö hoppas han nu förlänga segersviten och han vet vad som krävs mot Alingsås.

– Anfallsspelet måste fungera. Vi får inte ta onödiga avslut och slarva för Alingsås är ett kontringsstarkt lag. Försvarsmässigt måste vi hålla koll på deras skyttar. Senast vi möttes var Felix Claar väldigt duktig, men fler vill säkert kliva fram på hemmaplan. Det blir en tuff match.