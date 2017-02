Nytt vittne ska ge våldtäktsåtalad alibi

HÖRBY/LUND Den 18-åring som åtalas för en gruppvåldtäkt i Hörby ska enligt sin advokat ha alibi för tidpunkten när sexbrottet ska ha begåtts. Advokat Anders Elison har kallat det nya vittnet till rättegången, som började under måndagen.

Den åtalade 18-åringen var iklädd en svart jacka med en luva som var uppdragen över huvudet, när han kördes fram till Lunds tingsrätt i kriminalvårdens transportfordon.

Han kördes ner till en speciell garageinfart och när han plockades ur bilen hoppade han jämfota mot dörren, eftersom han var rejält fjättrad med bojor.

Minuterna innan rättegången skulle börja avslöjade 18-åringens advokat, Anders Elison, att det i sista stund framkommit nya uppgifter som ska ge 18-åringen alibi för tidpunkten då den grova våldtäkten i Hörbylägenheten ska ha ägt rum.



Anders Elison hade så sent som i fredags ett möte med sin klient i häktet och då ska de nya uppgifterna ha tagits upp.

Enligt Anders Elison ska de nya uppgifterna styrka att 18-åringen över huvud taget inte befann sig på brottsplatsen under den tidpunkt i slutet av juli i fjol då brottet ska ha ägt rum.

– Han har alibi för den påstådda gärningstiden, säger Anders Elison.

Enligt honom ska 18-åringen den aktuella kvällen ha varit hos en tandläkare i Malmö för att sedan ha fått skjuts tillbaka till Hörby. Uppgifterna bekräftas av vittnet, som Anders Elsion nu kallat till torsdagens förhandlingar.

Han tror att åklagaren kommer komma med en motstrategi när det blir känt att hans klient har ett vittne som ger honom alibi.

– Åklagaren kommer nog att justera gärningstiden då.

När rättegången började såg den åtalade 18-åringen oberörd ut. När kammaråklagare Åsa Okmark läste upp åtalet om att 18-åringen med våld och i samförstånd med andra tvingat kvinnan till samlag så tittade 18-åringen rakt på åklagaren utan att röra en min.

Den kvinna i 20-årsåldern som ska ha utsatts för den grova våldtäkten satt inte med inne i rättssalen, utan satt istället i ett medhörningsrum

Inne i rättssalen satt kvinnans målsägandebiträde, som framställde kvinnans yrkande om skadestånd i det fall att 18-åringen fälls.

Kvinnan kräver att 18-åringen vid en fällande dom ska betala henne 165 000 kronor i skadestånd. Av dem gäller 150 000 kronor ersättning för kränkning och 15 000 kronor yrkas som ersättning för sveda och värk.

Först när tolken översatte skadeståndsanspråket reagerade 18-åringen och sa något på sitt modersmål till sin tolk.

Därefter var det dags för advokat Anders Elison, som meddelade att hans klient förnekar brott. Enligt advokaten har 18-åringen däremot vidgått att han sannolikt haft någon form av sexuellt umgänge i lägenheten, men många dagar innan den aktuella händelsen.

Den aktuella kvällen pågick en fest i Hörbylägenheten. Men enligt Anders Elison var 18-åringen över huvudtaget inte inne i bostaden den aktuella kvällen.

Anders Elison har redan tidigare uppgett till Skånskan att 18-åringen bara var vid bostaden den aktuella kvällen för att hämta hem sina vänner.

– Han har stannat vid ytterdörren, uppgav Anders Elison för rätten.

Rättegången ska enligt planeringen pågå under tre dagar och fortsätter i veckan under tisdagen och torsdag ska enligt planen vara sista dag för huvudförhandlingen.

Läs mer: