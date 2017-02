Medborgarförslaget: ratis solkräm i parkerna

Granskar gammalt mord i film

Kultur och Nöje I över 30 år har tyska Jens Söring suttit i fängelse i USA dömd för mord på sin flickväns föräldrar. Ett mord han hävdar att han är oskyldig till. I kväll visar Doc Lounge Malmö doku-thrillern The Promise av den tyska journalisten Karin Steinberger som följt Jens fall i många år. – Jag vet inte vad som hände på mordkvällen men jag vet hur många frågor som aldrig ställdes under rättegången, säger hon. Att intresset för True crime är större än någonsin efter Netflix succéserie Making a murderer visar inte minst valet av film när Doc Lounge i Malmö inleder våren. Då visas den tyska dokumentären The Promise där ett trettio år gammalt mord granskas på nytt. Filmen kommer även att visas i SVT i tre avsnitt under februari och mars Det var 1985 som paret Derke och Nancy Haysom hittades mördade i sitt hem i Lynchburg, Virginia i USA. Efter flera månaders utredning riktades misstankarna mot parets 21-åriga dotter Elizabeth och hennes 19-åriga pojkvän, den tyska diplomatsonen Jens Söring. Paret flydde till Europa men åkte fast och blev utlämnade till USA.