Granskar gammalt mord i film

I över 30 år har tyska Jens Söring suttit i fängelse i USA dömd för mord på sin flickväns föräldrar. Ett mord han hävdar att han är oskyldig till. I kväll visar Doc Lounge Malmö doku-thrillern The Promise av den tyska journalisten Karin Steinberger som följt Jens fall i många år. – Jag vet inte vad som hände på mordkvällen men jag vet hur många frågor som aldrig ställdes under rättegången, säger hon.

Att intresset för True crime är större än någonsin efter Netflix succéserie Making a murderer visar inte minst valet av film när Doc Lounge i Malmö inleder våren. Då visas den tyska dokumentären The Promise där ett trettio år gammalt mord granskas på nytt. Filmen kommer även att visas i SVT i tre avsnitt under februari och mars

Det var 1985 som paret Derke och Nancy Haysom hittades mördade i sitt hem i Lynchburg, Virginia i USA. Efter flera månaders utredning riktades misstankarna mot parets 21-åriga dotter Elizabeth och hennes 19-åriga pojkvän, den tyska diplomatsonen Jens Söring. Paret flydde till Europa men åkte fast och blev utlämnade till USA.

Jens Söring erkänner morden men säger i efterhand att han erkände för att förhindra att Elizabeth skulle dömas till dödsstraff. och att han är oskyldig. Villkoren för hans utlämning var nämligen att han inte skulle kunna dömas till döden. Slutligen dömdes Jens Söring för mord och fick dubbel livstid och Elizabeth Haysom för medhjälp till 90 års fängelse.

I dokumentären The Promise, som hade premiär på filmfestivalen i München förra året, skildrar de tyska journalisterna och regissörerna Karin Steinberger och Marcus Vetter fallet och alla frågetecken runt det i en film som lika mycket handlar om det amerikanska rättssystemet och inte minst om en kärlekshistoria som leder till total katastrof.

– Jag vet inte vad som hände, jag var inte där den natten, säger Karin Steinberger när vi träffas för en kort pratstund. Men jag vet att så mycket inte stämmer i Jens bekännelse, att så många frågor inte ställdes under rättegången och så många vittnen inte kallades. Dessutom fick man inte ta upp att Elizabeth Haysom eventuellt utsatts för sexuella övergrepp av sin mamma.

Karin Steinberger arbetar som journalist på Süddeutsche Zeitung och hennes intresse för det amerikanska mordfallet började 2005 när hon kontaktades av en tysk präst i USA som hade kontakt med Jens Söring i fängelset.

– Jag hade skrivit en hel del om ungdomar i fängelse och han undrade om jag kände till en tysk man som då suttit 20 år i fängelse i USA. Det gjorde jag inte och det fanns inget skrivit om honom här heller.

Karin Steinberger tog kontakt med Jens Söring och intervjuade honom i fängelset.

– Min ingång var hur man överlever 20 år i fängelse när man vet att man med största sannolikhet kommer att dö där också. ”Slow death penalty” kallar Jens det. Jag minns hur han satt där med alla sina papper och med böckerna han skrivit i fängelset och så mycket han ville hinna säga på de två timmar vi hade.

Karin Steinberger skrev en artikel om Jens Sörings liv, om hans kärlekshistoria med Elizabeth, om morden han dömts för och om det faktum att han hävdar att han erkände för Elizabeths skull. Artikeln väckte en enorm uppmärksamhet i Tyskland.

– Det var då allt startade, säger Karin Steinberger. Jag fortsatte att skriva om fallet och när jag och Marcus Vetter, som jag gjort flera dokumentärfilmer med, var i Philadelphia i samband med en annan film föreslog jag att vi skulle intervjua Jens och göra en film av det. Marcus var först tveksam men vi gjorde intervjun och efteråt var hela filmteamet överens om att vi ville göra detta.

Det visade sig att den intervjun blev den sista med Jens Söring eftersom han förbjöds göra fler filmade intervjuer efter det.

The Promise bygger på denna intervju men också på filmerna från rättegångarna mot Jens Söring och Elizabeth Haysom – bland de första som tv-sändes i USA – och på intervjuer med inblandade.

Inför filmen försökte Karin Steinberger naturligtvis också få en intervju med Elizabeth Haysom, som fortfarande från sitt fängelse hävdar att Jens Söring är den skyldige. Hon hade skrivit i brev och sa också många gånger under rättegången att hon ville att hennes föräldrar skulle dö. Hon ville dock inte ställa upp i filmen.

– Naturligtvis ville jag låta henne ge sin bild, säger Karin Steinberger. Men i stället får hon tala genom rättegångsfilmerna. Hon var huvudvittnet i rättegången mot Jens och berättade olika versioner om en del saker. Samtidigt är hon ett offer här och också den som på något sätt satte i gång hela historien.

Utifrån 150 timmars rättegångsfilm, 70 timmars inspelningar och ett minst sagt komplicerat mordfall har Karin Steinberger och Marcus Vetter gjort en film på 117 minuter.

– Reaktionerna från dem som ser den här filmen och att de ställer de rätta frågorna gör att det känns som vi lyckats fånga det här, säger Karin Steinberger.

Filmen har också blivit en del av det nya överklagandet av Jens Sörings dom. Där ingår också nytt bevismaterial, som till exempel blodspår från två okända manliga personer på mordplatsen.

Om Jens Söring skulle bli fri och få komma till Tyskland hur tror du han skulle klara sig?

– Han är en av de få personer jag tror skulle kunna hantera det, säger Karin Steinberger, och intygar att hon kommer att fortsätta hålla kontakten med Jens Söring och skriva om fallet så länge det behövs.