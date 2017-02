Bilar drabbade av skadegörelse

Ystad Under helgen har minst sex bilar repats eller fått däcken sönderskurna. Händelserna har framförallt skett i centrum och i Backaområdet, områden som även tidigare drabbats av liknande skadegörelse.

I helgen har det varit omfattande skadegörelse på bilar. Två bilar på Fågelfängaregatan fick stora repor i lacken under fredagskvällen eller tidigt lördag morgon. Under samma tid repades en bil på Planteringsgatan. Denna bil fick även två däck sönderskurna. En bil på Lilla Norregatan fick samtliga fyra däck sönderskurna

Under lördagsnatten mellan klockan 01 och 02 skadades en bil på Beijersgatan. Någon hade kastat ett större betongblock på bilen så att det blev en stor buckla på motorhuven.



På söndagsförmiddagen repades en bil som var parkerad på Spaljégatan på höger sida. motorhuv och bakre delen.

Det är alltså inte första gången just dessa områden drabbas.

– Både centrum och Backaområdet har varit utsatta för just denna typ av skadegörelse med sönderskurna däck och repor i lacken, säger Patric Nihlén, kommunpolis i Ystad. Senast var det innan jul.

Har ni några spår efter gärningsmännen?

– Den här typen av brott är svåra att komma till rätta med, säger Patric Nihlén. Vi är beroende av vittnesuppgifter. Gärningsmännen brukar bo och verka i samma område som skadegörelsen sker.