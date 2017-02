Lill: Jacques var en underbar varm människa

MALMÖ Kön ringlade lång utanför S:t Petri kyrka mer än en timme innan minneskonserten för Jacques Werup skulle börja på söndagskvällen.

En konsert som Jacques Werup själv skulle medverkat i.

Men livet ville annorlunda och det blev en minneskonsert i stället.

Den 12 november i fjor dog musikern, författaren, estradören och poeten Jacques Werup men hans ord och poesi lever kvar.

Det blev alldeles extra tydligt under minneskonserten där det var just Jacques Werups egna ord som stod i centrum.

Jacques Werup har många gånger samarbetat med Petri Sångare och deras dirigent Alexander Einarsson.

– Jag började planera konserten tillsammans med Jacques redan för ett år sedan. Vi valde texter och han skulle själv medverka och recitera, säger Alexander Einarsson.

– Nu blev det inte så och ganska snabbt efter hans död beslöt vi omvandla konserten till en minneskonsert. Jag kontaktade Lill Lindfors, som samarbetat mycket med Jacques, och hon sade ja.

– Vi har repeterat mycket, det har varit intensiva dagar men Lill är underbar att jobba med, säger Alexander Einarsson.

Lill Lindfors tyckte först att ”inte ska väl en Stockholmskvinna som jag komma till Malmö och medverka i en minneskonsert för Jacques Werup”.

– Men då påminde Alexander Einarsson mig om att Jacques och jag gjort mycket tillsammans, och jag tänkte att ja, det stämmer ju faktiskt.

– Vi gjorde en skiva ihop, var ute på en lång turné. I kväll ska jag sjunga en svit som han och jag gjorde tillsammans.

– Jacques var en underbar människa, varm, öppen, generös och djupt insiktsfull, säger Lill Lindfors en liten stund före konserten.

– Nu i kväll är känslan att jag vill att vi gör en bra föreställning.

Och att döma av publikreaktionerna nådde varenda ton och ord i de finstämda texterna fram.

– En fantastisk konsert, sade Brita och Kenneth Jangmalm från Malmö på väg ut ur kyrkan, två av de drygt 850 personerna som fyllde S:t Petri kyrka.

– Jacques Werups texter är underbara, han hade så mycket att säga. Jag har flera av hans böcker hemma och tog faktiskt fram och läste om i november när jag hörde att han gått bort, säger Brita Jangmalm.

Och Jacques Werups många läsare, lyssnare och vänner kände med all säkerhet igen texterna.

På programmet fanns Sånger för dem vi förlorat, I människans öga, Vintergatan fryser, Musik till den sovande och inte minst sviten Gör mig lite levande igen som avslutade konserten med fulltalig kör, Lill Lindfors och övriga solister.

Minneskonserten, som hade fått titeln ”Tribute to Jacques Werup” innehöll just de stycken som Jacques Werup skulle gjort tillsammans med Petri Sångare. Här gick Lill Lindfors in och läste i hans ställe.

– Sen byggde vi om programmet lite och lade in några delar i den svit som Jacques Werup och Lill Lindfors gjorde tillsammans, säger Alexander Einarsson.

Nyskriven musik presenterades vid konserten, nya arrangemang som gjorts av Emmy Lindström, Karin Rehnqvist, Ulrika Emanuelsson och Michael Saxell.

Kvällens solister var förutom Lill Lindfors Ann-Margreth Nyberg, Olle Persson och Martin Vanberg. Konserten i S:t Petri kyrka spelades in av P2 Live och ska sändas i radio. Kanske en tröst för dem som inte lyckades få en plats i kyrkan.