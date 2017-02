Hit lockas elever från hela landet

Ystad Gymnasieutbildningen till djurskötare i Ystad är unik. Därför har utbildningen förärats med riksintag.

– Det finns inget annat gymnasium som har sin utbildning förlagd på en djurpark. Det finns utbildningar som har samarbeten med en djurpark, men det inte samma sak, säger Jennie Lang, studie- och yrkesvägledare.

Ett av tre år spenderar eleverna på djurparken i Ystad och lär sig handgripligen att sköta alla djurparksdjuren, kamelerna, jakerna, lemurerna, antiloperna och många många fler.

En åsna skriar så det hörs över halva parken i Skåre. Det blåser och duggregnar denna söndag när ett tiotal besökare får en runda i djurparken. Det är det andra och det sista ”öppet hus”-tillfället innan ansökningarna ska lämnas in. Men det finns också chans för elever att ”skugga” en dag. Det betyder att intresserade elever får gör en endagspraktik och se hur det går till.

Elna Andersson drar in fingrarna i jackärmen mot kylan men går runt i parken med ett leende på läpparna trots kylan.

– Jag tycker det är rätt mysigt när det är dåligt väder, säger hon och förklarar att om man verkligen tycker mycket om djur bryr man sig inte om sådana uppoffringar som att jobba i kyla och blåst.

– Det här verkar jättebra. Jag gillar verkligen att hålla på med djur, säger hon och betonar att hon allra helst sett att all utbildning hade förlagts ute på djurparken. Hon hade gärna sluppit att åka in till Österportskolan i Ystad där de teoretiska bitarna hålls.

Ansöknignar kan skickas in till och med 15 februari.