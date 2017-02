Blixtinkallad målvakt segerhjälte för Lugi

HANDBOLL Utspelade i 20 minuter av seriens mest formstarka lag.

Sedan vände allt för Lugi, där Johan Larsson fick en oväntad hjälteroll.

– Det var hur härligt som helst, ler målvaktshjälten efter segern med 32–27 mot Redbergslid.

Den i Lugi handbollsfostrade 27-åringen har egentligen lagt av med elithandbollen. Men i fredags fick han ett samtal från Lugitränaren Tomas Axnér. Målvakten Josip Cavar hade problem med ena foten, och kunde inte spela i söndagens match mot Redbergslid, så Larsson fick gå in som back up.

– Jag har tränat med Lugi då och då sedan årsskiftet, men att det här skulle hända kunde jag aldrig tro, säger Johan Larsson, som blev utsedd till matchens lirare i segern mot Redbergslid.



Egentligen skulle han ha spelat allsvensk handboll med OV Helsingborg, men hoppade av efter träningsmatcherna i höstas.

– Jag hade helt enkelt inte tid, eftersom jag doktorerar på heltid i fysikalisk kemi i Lund, förklarar han.

Men kärleken till handbollen gör att han inte helt kan släppa sporten. På söndagen fick han plötsligt hoppa in mot Redbergslid, när Oscar Jensen kom snett in i matchen, liksom hela Lugi.

Gästande Redbergslid hade lekstuga i 20 minuter i nya arenan i Lund. RIK gjorde lite som man ville, och gick fram till en synnerligen välförtjänt ledning.

Tomas Axnér tog desperat time out två gånger. Men det gav inget trendbrott. Då valde Lugitränaren att kasta in Johan Larsson mellan stolparna, och spela med en extra utespelare i anfallen.

Plötsligt blev det en dramatisk scenförändring.

Redbergslid hittade inget motmedel mot Lugis sjumannaanfall, och samtidigt fick hemmaförsvaret övertaget på RIK:s skyttar.

Lugi vände hastigt och lustigt på femmålsunderläget till ledning med 16-15 i halvtid. Simon Jeppsson & Co gjorde nio raka mål, och RIK resignerade helt.

Johan Larsson blev varm i kläderna, och svarade för några räddningar som fick drygt tusen åskådare att vädra sina halsar och klappa händerna i full förtjusning.

– Det här såg jag inte komma för några dagar sedan. Men det är kul att spela handboll, säger Johan Larsson, som ska vara backup i Lugi resten av säsongen.

Tomas Axnér gottade sig också rejält åt Lugis tionde raka seger i hemmaborgen, där laget sällan eller aldrig viker ned sig.

– Egentligen har vi exakt rätt mix av spelare för att använda oss av en extra utespelare i anfallen. Vi hade aldrig vunnit den här matchen utan att göra den förändringen, erkänner han utan omsvep.

Att slå seriens mest formstarka lag utan tunga pjäser som Josip Cavar, Nemanja Milosevic (vadskadad) och skarpskytten Alfred Jönsson (influensasjuk) är ett styrkebesked. Lugi blir att räkna med inför SM-slutspelet.