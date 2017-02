Uddlöst Malmö FF åkte på ny förlust

FOTBOLL Magnus Pehrsson har onekligen fått en tuff start som tränare i Malmö FF.

Nytt nederlag mot allsvenska konkurrenten Östersunds FK och – precis som i premiären – noll gjorda mål.

– Så klart vill vi alltid vinna och resultatet i dag speglade inte matchen. Vi pressade på ett bra sätt, men satte inte våra lägen, medan de satte sina, sa anfallaren Pawel Cibicki till C More efter 0–2 på en gräsplan i spanska Salou.

– Det är i offensiven vi behöver bli bättre, annars var det godkänt.

23-åringen inledde i en central roll, men efter en dryg kvart fick han ta steget ut på kanten samtidigt som assistspecialisten Magnus Wolff Eikrem flyttades ner ett snäpp.

Ett drag som gav önskad effekt.

MFF tog över spelet och Cibicki kom mer till sin rätt.



Han oroade i djupled och i hög fart blev det några situationer där en nätkänning verkligen hängde i luften.

Unge Mattias Svanberg var närmast att spräcka säsongens målnolla på ett friläge som dock slutade med ett skott utanför.

– Tajmingen saknas fortfarande. Vi måste jobba lite till den sista tredjedelen där jag tycker att vi kanske inte riktigt har tajmingen ännu, men det är långt kvar innan seriepremiären.

Pawel Cibicki såg ändå tydliga linjer i spelet och uppmanade till tålamod beträffande avsluten.

– Det är i april vi ska vara som bäst. Nu försöker vi träna in avsluten så mycket vi kan och det börjar bli bättre.

Gott om byten, fyra redan under pausvilan, och fortsatt skiftande i andra halvlek, gjorde att anfallsspelet periodvis kom av sig för Malmö FF.

Men det blev ändå några distansskott utan resultat.

I stället kunde ÖFK-förvärvet Johan Bertilsson skicka in 1–0 med ett kliniskt avslut rätt upp i nättaket då det spelats drygt 72 minuter.

Och i minut 88 ökade fjorårets allsvenska debutant på till 2–0 efter att Douglas Bergqvist kommit rusande och tämligen ostört fått nicka vid stolpen.

– Egentligen var vi överlägsna. Östersund spelade inte sitt spel, och vi fick dem dit vi ville, men det är målen som räknas och de gjorde två, vi noll, konstaterade Cibicki i C Mores direktsändning.

– Vi ska ändå vara nöjda med det defensiva arbetet, offensivt kan vi bättre.

På onsdag tar MFF emot Sirius i sin andra match under träningslägret i Salou.