Hon har vunnit två gånger, åkt ut en gång, varit programledare flera gånger – men när hon nu kommer tillbaka till Melodifestivalen är det i en ny skepnad.

– För en gångs skull har jag något viktigt att säga, säger Charlotte Perrelli.

Med sin låt Mitt liv vill Charlotte Perrelli gå till storms mot det hårda och råa klimatet på sociala medier.

– Tryck på paus, gör om, gör rätt! säger hon.

Och det buskapet levereras i en helt annan form än den vi är vana vid att möta schlagerdrottningen i.

Det är alltså dags att glömma Take me to your heaven, Hero och The girl. Som femte tävlande ut på scenen i Göteborg i kväll kommer Charlotte Perrelli att framträda utan någon stor bombastisk scenografi, utan stora ledväggar eller en hord av dansare.

Hon kommer att stå ensam på scenen med sin gitarr och framföra sin egen sång Mitt liv.

Men helt ny är inte den berättande visan för henne.

– Nej, de som har följt mig genom karriären vet ju till exempel att jag har sjungit Monica Z:s låtar och annat som är lite i samma form som det här, sparsmakat och nära. Men inte när jag skrivit själv och inte i schlagersammanhang, säger Charlotte och tillägger:

– Man kan inte bli en kopia på sig själv, det är inte läge att ställa upp med samma låtar hela tiden.

Schlagerdrottningen berättar att hon blev trött på musiken och funderade på att lägga av. När hon började skriva sånger själv blev det en nytändning.

– Vad man än sysslar med så känner man ibland att man vill göra något annat. Och har man den passionen som jag har för musiken, så vill man inte sluta med musik, utan hitta en nytändning. Den kom när jag plockade fram gitarren och spelade, som jag gjorde som tonåring när jag bodde hemma hos mamma och pappa. Någonstans hittade jag glädjen och kände mig taggad att få göra något nytt.

När Charlotte Perrelli börjar berätta om temat för sin sång – Mitt liv – är det en djupt engagerad sångerska som talar.

– Det kanske låter pretentiöst, som om det skulle handla om hela mitt liv, men så är det inte. Det handlar om att mitt liv är mitt och ditt är ditt. Du har rätt att göra vad du vill med ditt liv utan att folk står och förmanar och har synpunkter.

Charlotte Perrelli tänker främst på den unga generationen som växer upp med facebook och sociala medier.

– De vaknar på morgonen till meddelanden som: ”shit vad ful du är, vilka fula kläder du har”. Är man ung och ska gå till skolan och möta dem som tycker illa om en och uttrycker det, då får man utstå mycket. Och det är inte ok. Ingen ska behöva må dåligt för att någon annan anser sig ha rätten att döma.

Charlotte Perrelli själv har inte varit rädd för att sticka ut hakan och har också fått uppleva mycket näthat.

– Folk anser att de haft rätten att säga vad de tycker. Jag känner att jag är så stor så jag kan klara av det, som äldre har man skinn på näsan, men det hårda klimatet tycker jag inte är ok.

Frågan har debatterats förr, men är värd att lyfta om och om, menar Charlotte.

Men i Mello blir man ju också bedömd och ibland dissad för något helt oväsentligt. Det har inte fått dig att tveka?

– Nej, och det är skillnad att vara tolv och att vara över 40, när man känner att jag skiter i vad folk tycker. Jag har kommit så långt att jag tycker att det är de som nedvärderar andra som mår dåligt, men som tonåring tycker man att världen kretsar kring vad folk tycker.

Samtidigt ska man ju inte behöva stå ut med det som vuxen heller?

– Nej, men det är tyvärr så att vi som vuxna får stå ut med sådant från andra vuxna. Folk är inte kloka ibland bakom sina tangenter. Många gånger tycker jag det är vidrigt, men nu väljer jag att lyfta ämnet för ungdomar och hoppas att det blir bättre, säger Charlotte Perrelli, som håller med om att klimatet blivit allt hårdare.

– Ja, absolut, när man till och med ser att en våldtäkt filmas och läggs ut på facebook då tror man folk har tappat förståndet totalt. Jag såg också på nätet några tjejer som filmade när de slog en annan tjej. Jag blir så upprörd så jag känner att det här kan man inte prata om nog. De flesta av oss har barn och de flesta av oss känner den maktlösheten som barnen behöver gå igenom, Det är fruktansvärt.

Det behövs en förändring?

– Ja. Tryck på paus, gör om, gör rätt!