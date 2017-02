Specialhund fann spår efter våldtäktsåtalad

HÖRBY Under polisutredningen av gruppvåldtäkten tog kriminalteknikerna hjälp av en specialtränad hund. I lägenheten där sexbrottet ska ha ägt rum nosade hunden fram spermarester från den 18-åring som åtalats.

Mannen förnekar våldtäkten och hävdar att det finns en annan förklaring till att fynden gjorts på den misstänkta brottsplatsen.

Nästa vecka börjar rättegången mot den 18-årige man som åtalas för en brutal gruppvåldtäkt, där han med hjälp av andra gärningsmän ska ha tvingat till sig samlag med en kvinna i 20-årsåldern.

Han åtalas för grov våldtäkt och det våldsamma sexbrottet ska ha ägt rum i juli i fjol, under en välbesökt fest i en lägenhet i Hörbys tätort.

Under hösten har polisen under ledning av en åklagare bedrivit en omfattande förundersökning. Bland annat lät man kriminaltekniker finkamma lägenheten där sexövergreppet ska ha ägt rum.

Vid undersökningen tog man hjälp av en hund som är specialtränad för att markera för sperma. Hunden markerade på flera ställen i lägenheten. I det sovrum där den grova våldtäkten ska ha ägt rum gjordes två fynd som kan kopplas till den nu åtalade 18-åringen.

Genom att jämföra spermaresterna med 18-åringens dna fick man ett resultat som talar extremt starkt för att sperman kommer från honom.

I det ena fallet hittades spår på ett lakan som låg i en tvättkorg i sovrummet. I det andra fallet säkrades spår på golvet i sovrummet.

Trots fynden menar 18-åringens advokat, Anders Elison, att åklagarens bevisning i målet är ganska skral.

– Man har en känsla av att åklagaren hänger upp mycket på den ganska torftiga bevisningen med de här spåren efter sperma som man har hittat med hjälp av den specialtränade hunden, säger Anders Elison.

Han understryker att spermaresterna varken hittades på eller i kvinnan som ska ha utsatts för våldtäkten.

– Det är ganska viktigt i sammanhanget, säger Anders Elison.

Han påpekar att 18-åringen under utredningens gång lämnat uppgifter som förklarar varför hans sperma påträffats i lägenheten där våldtäkten ägt rum.

Men 18-åringens uppgifter om hans aktiviteter i den aktuella lägenheten har skiljt sig åt över tid.

När han förhördes i augusti i fjol, fem dagar efter att våldtäkten ska ha ägt rum, hävdade han att han över huvud taget inte haft sex i lägenheten.

Men efterhand har 18-åringen utvecklat sin berättelse.

Efter att han häktats som misstänkt för den grova våldtäkten höll polisen nya förhör med honom.

Då hävdade han att den kvinna i 30-årsåldern, som bor i lägenheten, kan ha gjort något med honom när han var full. Kvinnan i 30-årsåldern är väninna med den andra kvinnan, som 18-åringen åtalas för att ha våldtagit i slutet av juli.

Han uppger att han var på besök hos kvinnan i 30-årsåldern i juni och att han då bjöds på sprit och att den 30-åriga kvinnan ville ha sex med honom och fixade en plats i sin säng.

Han menar att han inte riktigt minns vad kvinnan gjorde med honom vid det tillfället, som alltså ska ha inträffat månaden innan våldtäkten.

– De har ju sannolikt haft någon form av sexuellt umgänge, säger 18-åringens advokat Anders Elison.

Händelsen med kvinnan i 30-årsåldern ska enligt 18-åringen var förklaringen till att hans sperma hittats i lägenheten.

Han har under polisförhören menat att han över huvud taget inte är intresserad av sex. Men efter att polisen beslagtagit hans mobiltelefon, och den undersökts, framkom det av sökhistoriken att telefonen gång på gång använts för att surfa in på olika porrsidor på internet.

Under ett av polisförhören blir 18-åringen konfronterad med uppgifter om att telefonen använts för att surfa på porrsidor med grovporr.

Han hävdar att han hamnat på dessa sidor av misstag och inte visste vad det var för något.

Den 18-årige mannen är medborgare i ett annat land, men Migrationsverket har beslutat att han måste lämna Sverige eftersom hans ansökan om uppehållstillstånd har avslagits.

I sitt beslut påpekar Migrationsverket att 18-åringen kommit med flera uppgifter som inte varit trovärdiga. Bland annat menar man att det råder oklarheter kring de uppgifter som han lämnat om sin ålder.

Den 18-årige mannen har hela tiden hävdat att han är oskyldig till den grova våldtäkten som skedde i Hörbylägenheten.

Han menar att han inte ens deltagit i festen den aktuella kvällen, utan att han bara var i lägenheten under ett par minuter med syftet att hämta några kompisar som befann sig på festen.

– Han har inte själv varit aktiv i några sexuella handlingar vid det tillfället utan han skulle bara hämta hem de andra, uppger 18-åringens advokat Anders Elison.

Specialtränad hund fann spår efter våld

DNA-FYND. Åtalade 18-åringens kroppsvätska hittades i lägenheten