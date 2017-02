Ny statistik: fler elever kränkta de senaste åren

Antalet anmälningar om elever som utsatts för kränkande behandling har flerdubblats på Eslövsskolorna under de två senaste åren jämfört med tidigare år. ARKIVBILD

ESLÖV Anmälningarna om skolelever i kommunen som känt sig kränkta har flerdubblats under de senaste åren jämfört med tidigare år. Grundskolechefen Lena Planken menar att ökningen handlar om att skolpersonalen blivit bättre på att anmäla kränkningar.

Statistiken talar sitt tydliga språk när det gäller antalet anmälningar om kränkande behandling på grundskolorna i kommunen under de senaste åren.

År 2014 rapporterades bara 59 anmälda kränkningar, men redan året därpå hade antalet anmälningar skjutit i höjden.

År 2015 anmäldes 147 kränkningar och fram till sista oktober förra året hade det kommit in 129 anmälningar om kränkning.

Men att ökningen av kränkningar verkligen skulle varit så markant de senaste åren tror inte grundskolechefen Lena Planken är hela sanningen.

Att det var så få anmälningar 2014 jämfört med de två senaste åren handlar inte om att kränkningarna verkligen skulle ha varit så mycket färre då, menar hon.

– Då fanns det ett stort, stort mörkertal. Vi hade inga bra rutiner för att göra de här anmälningarna. Jag ser inga belägg för att det finns en riktig ökning. Däremot har vi börjat sköta oss bättre, säger Lena Planken.

Hon uppger att hon som nytillträdd på tjänsten för tre år sedan jobbade hårt för att förbättra rutinerna kring anmälningar om kränkning. Numera är personalen mycket mer medvetna om att alla kränkningar ska anmälas, menar hon.

– Vi har blivit bättre på att rapportera kränkningar.

Hon misstänker också att man kanske tidigare år gjort värderingar av händelser på skolorna, vilket gjort att vissa händelser kanske inte anmälts.

– Det ska man inte göra. Den som är kränkt har rätt att känna sig kränkt och det ska anmälas.

Att det tidigare kan ha funnits ett mörkertal tror hon inte har inneburit att skolorna inte jobbat med de konflikter som uppstått.

– Jag tror inte att man har missat att jobba med händelser i skolan. Men man har kanske inte sett det som ett anmälningsfall. Att lösa konflikter gör man ju hela tiden på skolorna.

Lena Planken konstaterar att antalet anmälningar om kränkningar nu har stabiliserats kring 150 anmälningar per år.

Att ha en nollvision där inte en enda skolelev känner sig kränkt under ett skolår i kommunen tror Lena Planken inte är realistiskt.

– Att det skulle vara noll bråk och konflikter på Eslövs skolor under ett år skulle naturligtvis vara jättebra. Men jag tror vi får leva med att det ibland blir konflikter mellan elever.

Största delen av de kränkningar som anmäls inträffar på raster eller i sammanhang utanför den vanliga undervisningen. För att motverka kränkningar i sådana sammanhang har flera skolor börjat organisera raster på ett annat sätt, bland annat när det gäller rasttider och genom ökad vuxentäthet.

Lena Planken kan inte ge något besked om det fått effekten att antalet anmälda kränkningar har minskat.

– Det är svårt att säga, men personalen på de här skolorna upplever att det har blivit lugnare.