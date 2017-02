Nano och Ace Wilder till final

Favoriterna höll hela vägen och det blev Nano och Ace Wilder som gick direkt till final i Friends arena i Stockholm den 11 mars. Boris René och De vet du får en andra chans i Linköping den 4 mars.

Direkt till final:

Nano – Hold on

Ace Wilder – Wild child

Till andra chansen:

Boris René – Her kiss

De vet du – Road trip

5. Dinah Nah – One more night

6. Adrijana – Amare

7. Charlotte Perrelli – Mitt liv