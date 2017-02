Malmö Redhawks räckte inte till

ISHOCKEY Malmö Redhawks blev utmanövrerat av ett skickligt och skridskostarkt Skellefteå AIK. 4-1-segern i helgen visade att norrlänningarna börjar matcha mot SM-finalformen.

– Vi har för få spelare som är närvarande på isen, säger den grymt besvikne hemmacoachen Peter Andersson efter den svidande förlusten i Malmö arena.

I fredags kväll vann Redhawks med 4-0 borta mot Skellefteå i en till synes jämn tillställning. Men då svarade målvakten Oscar Alsenfelt för en bländande insats, och höll nollan för åttonde gången under den här SHL-säsongen. Han blev tungan på vågen.

Men även om det gamla talesättet påstår att ”målvakten är halva laget”, så går det inte att förlita sig på att den gode Alsenfelt, kväll efter kväll, stänger igen kiosken.



På lördagskvällen visade sig den snart 30-årige Malmömålvakten, som hade en räddningsprocent på astronomiska 95,63 inför första nedsläpp, i högsta grad vara mänsklig.

Oscar Alsenfelt släppte in två mål på volley (!) och en retur av måltjuven Pär Lindholm. Han är en av Skellefteås egna produkter, och blev tremålsskytt för andra gången i karriären. Första hattricket kom för två år sedan mot Djurgården.

Dessa baklängesmål fick den luttrade Malmötränaren Peter Andersson att resignera i C Mores direktsändning, när han skulle ge sig på att analysera det bittra nederlaget.

– Vi släpper in tre ”garbage goal” (på svenska betyder det skräpmål), och det håller inte mot ett lag av Skellefteås kaliber, menar han.

Men även om det var till synes billiga mål, så räknas dessa precis lika mycket som alla andra baljor. I stället borde Redhawks framförallt se till sin egen prestation, och där brast tyvärr en hel del.

Peter Andersson är också rakryggad att erkänna sitt eget lags tillkortakommanden i matchen:

– Det är för många som viker ned sig, vi orkar inte mentalt göra det som krävs för att slå Skellefteå, konstaterar han.

Gästerna kom dessutom till spel utan tre av sina absolut bästa backar, men man lyckades ändå åka hem till Norrland med segern och bara ett mål i baken.

Därmed skiljer det hela åtta poäng i SHL-tabellen mellan de båda lagen, och Skellefteå AIK har nu nio segrar på sina elva senaste matcher.

Räkna med att hockeygiganten från kylan i norr är med och slåss om SM-guldet i vanlig ordning när det våras.

Malmö Redhawks vackra svit på fem raka segrar bröts brutalt. Den för det mesta alldeles suveräne Oscar Alsenfelt är förvisso seriens bäste målvakt, men han behöver till yttermera visso avlösning i målet. Det är nödvändigt för att hålla skärpan uppe. Nu matchas han stenhårt, eftersom andrekeepern Christopher Nihlstorp är skadad, men det här håller förstås inte i längden.

I veckan väntar ett kortare landslagsuppehåll för lagen i SHL, eftersom Sweden Hockey Games stundar i Globen. Nästa match för Rödhökarna blir den 14 februari hemma mot Frölunda, en annan av aspiranterna på SM-guldet.