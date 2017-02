Körfest med flera uruppföranden

LUND

Tio körer framförde tio nya kompositioner i en unik körkonsert i Allhelgonakyrkan i Lund på lördagskvällen.

Sex av körverken var dessutom uruppföranden.

Allhelgonakyrkan var fullsatt vid konserten som också spelades in av Sveriges Radio P2.

Bakom ett av de körverk som uruppfördes står 25-årige kompositören Henrik Dahlgren från Dalby.

Dalby Vokalensemble var först ut av de tio körerna och framförde, under ledning av Anita Andersson, verket Hymn som Henrik Dahlgren skrivit just för Dalbykören.

– Jag har själv sjungit i kör hela livet, berättar Henrik Dahlgren som just kommit tillbaka till Lund efter ett halvårs studier i London.

Han går tredje året på musikhögskolan i Malmö och tar examen i vår.

Tiden i London var ett utbyte vid Royal College Of Music.

– Jag har jobbat mycket med just körmusik. Men när jag spelar själv är det en helt annan genre, då är det rockmusik, säger han.

Dalby Vokalensemble och Anita Andersson har Henrik Dahlgren samarbetet med i flera år.

– När kören, liksom övriga körer som medverkar här i kväll, fick Körcentrum Syds stipendium, skrev jag först ett 25 minuter långt stycke för kör och slagverk som uruppfördes i Dalby.

Det stycket passade dock inte in i körkonserten så Henrik skrev ytterligare ett, Hymn.

– Texten är av Edgar Allan Poe och stycket är en Mariahymn, lite mer melodiskt och passar en ung kör som Dalby Vokalensemble, säger han.

– Jag försöker hitta ett modernt tonspråk som ändå är förankrat i traditionen. Ett känsligt men ändå starkt uttryck.

Att arbeta med körer är fantastiskt tycker han.

– Det är oerhört roligt. Jag har riktat in mig just på körmusik. Så får vi se vad som sker efter att jag tagit examen i vår. Jag vill gärna arbeta och bo utomlands igen, London är en härlig musikstad.

Vid körkonserten på lördagen medverkade utöver Dalby vokalensemble även Korallerna, Mixtus Cantus, Damkören vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds akademiska kör, Machaut Machine, Lunds vokalensemble, Carolinae Damkör och Petri Sångare.

Gemensamt för alla tio körerna är att de fått Körcentrum Syds stipendium för nya körverk.

Körkonserten är en del i Lund Contemporary 2017, en festivalhelg för samtida konstmusik som Odeum och Skissernas Museum, båda vid Lunds universitet, arrangerar i samverkan med en rad lokala och regionala aktörer.

Under helgen ges sammanlagt 20 uruppföranden.

Interaktion mellan musik och bildkonst är också ett tema för festivalen och där står Skissernas Museums samling med konst från Världsutställningen i Paris 1937 i fokus, en utställning som starkt präglades av den tidens mörka politiska spänningar.

Förutom konserter bjuder festivalhelgen även på en föreläsning och en paneldiskussion som anknyter till temat.

Festivalen avslutas söndag 5 februari med Kammarmusik med Kulturskolan klockan 12 och stråkorkestern Musica Vitae och sopransolist Ruby Hughes kl 16, båda i Skissernas Museum.