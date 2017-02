De pratar om golf

Golf En podcast om spelet golf. Det erbjuder Anders Iwerbo sedan en tid tillbaka.

- Jag vill förmedla hur man kan bli bättre som golfare, säger han om sin podd ”Om golf”, som kan nås via Skånskans hemsida.



Programledare och skapare av podden: Andreas Iwerbo

Golfpro: Anders Larsson

Podden heter Om golf. Den går att hitta på iTunes, Acast och omgolf.doubleme.se

Podden produceras av Doubleme production

Podden har redan funnits sedan en tid tillbaka. Anders Iwerbo vill berätta om ämnen inom golfen, som traditionell media sällan, eller aldrig, behandlar.

– Jag letade efter en podd som handlar om saker man inte kan se på teve eller läsa om i golftidningar, men jag hittade ingen sådan, säger Andreas.

Sagt och gjort. Han tog saken i egna händer, och har redan spelat in några poddavsnitt under vintern. Från och med nu kan du lyssna på ”Om golf” via Skånskans webbplats.

– Du måste vara golfare för att uppskatta podden.

Det får inte vara för nördigt, det ska vara trevligt och lättsamt, men ändå seriöst, utan att vara för akademiskt, säger Anders.

Han tar inte upp ämnen som proffsgolf eller snackar om vilka golfbanor man bör spela. Det är mer handfasta tips som gäller.

– Jag är intresserad av hur jag kan bli bättre som golfare. Det vill jag förmedla till alla som lyssnar. Jag hoppas gå på djupet i tekniken, utan att det blir för avancerat, påpekar han.

Vid sin sida har Anders Iwerbo instruktören på Örestads Golfklubb, Andreas Larsson.

– Jag är bara amatör, och måste ha en golfexpert som kan förklara saker på ett bra sätt. Jag kände Anders sedan tidigare, det är en skön kille som tycker det här är kul att göra.

Det kryllar av poddar i dag, och Anders Iwerbo har satt upp ett bestämt format för att hålla kvaliteten. Två ämnen tas upp i varje avsnitt, som får vara max 20 minuter långt.

– Sedan avslutar vi alltid med ett regelsnack, som utgår i något som vi själva har upplevt ute på golfbanan, säger Anders.

Ämnen som hittills har avhandlats i podden ”Om golf” är provsvingens betydelse, om man behöver ha golfskor eller inte, och golfhandskar.

Anders Iwerbo började spela golf som 15-åring, och blev snabbt biten av spelet. Han har i dag fyra i handicap.

Varje söndag under hela året är tanken att lägga upp nya avsnitt av ”Om golf”.

Här hittar du podden