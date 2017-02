Starka skånska intryck på jubilerande festival

Filmfestival Tidningens filmskribent Ingela Brovik rapporterar från årets filmfestival i Göteborg som pågår till och med på måndag 6 februari.

Priser:

På lördag 4 februari delas Dragon Award Best Nordic Film och andra priser ut på filmfestivalen i Göteborg.

Den stiliga fisken i korrekt herrkostym står stilla i profil vid receptionen på hotellet och sjunger om känslan av att ha en börda över sin kropp. Strax dyker en annan fisk upp iförd badrock, en hotellgäst som trivs med ensamheten där.

Så börjar Niki Lindroth Von Bahrs animerad apokalyptisk filmmusikal Min börda som vann kortfilmtävlingen Startsladden på årets filmfestival i Göteborg.

Det här är en suverän kortfilm med musik och sång av Klungan som agerar dynamiskt tillsammans med animerade filmbilder av apor på kontorsjobbet, råttor som jobbar i restaurangkök, en maximalt udda berättelse med elegant underfundig humor.

Startsladden har ett ännu bättre urval kortfilmer än förra året och visar att svensk kortfilm går framåt.

Årets invigningsfilm var regissören Dome Karukoskis Tom of Finland som handlar om den finske konstnären Touko Laaksonen som tecknade bilder av överdådig manlighet i diametral motsättning till hur filmen skildrar den sårbare konstnär som höll sitt liv hemligt. Tom of Finland är en angelägen story och också en av flera framträdande nordiska filmer i festivalens tävlingsprogram. Här finns också de två svenska filmerna Exfrun och Sameblod. Katja Wiks Exfrun skildrar med svart humor tre kvinnors relationer och Amanda Kernells Sameblod är en stark film om diskrimineringen av samer i Sverige – en av tävlingens bästa filmer.

I dokumentärfilmtävlingen finns svenska Citizen Schein i regi av Maud Nycander, Kersti Grunditz Brennan och Jannike Åhlund. Den handlar om Harry Schein, född i Österrike, som kom som ensamkommande judiskt flyktingbarn till Sverige vid tiden för andra världskriget. Han skapade det unika svenska filmavtalet tillsammans med finansminister Gunnar Sträng och Krister Wickman och även Svenska Filminstitutet vilket lade grunden för svensk films framgång internationellt.

En briljant dokumentär med passionerad sakkunnighet, många perspektiv i en komplex historia som blir existentiell.

Scheins arbete har förvisso haft betydelse också för Göteborg Filmfestival som i år firar 40 år. I firandet ingick bland annat panelsamtal med alla som varit konstnärliga ledare för festivalen, tillsammans med nuvarande ledaren Jonas Holmberg. Det diskuterades festivalhistoria och alla kunde enas om att biografen har en framtid – således också då filmfestivalen.

Ur festivalhistorien minns jag själv bland annat den boxningsmatch som arrangerades 1989 mellan filmkritikern Hans Schiller på Svenska Dagbladet och filmregissören Staffan Hildebrand. De skulle boxas och argumentera samtidigt. En originell upplevelse på en filmfestival där mästerregissören Kieslowski var en av många berömda gäster.

Under årets festival har det visats många filmer om kvinnor som står emot förtryck. Ett exempel är den modiga samiska tjejen i Sameblod, andra den iranska ensamstående kvinnliga företagaren i Ta hand om mamma, den ryska 88-åriga kvinnliga musikern i Oleg liksom The Apology om några av de 200 000 koreanska kvinnor som blev sexslavar åt japanska soldater under andra världskriget.

Bland skånska filmpremiärer i Göteborg finns regissören Emelie Lindbloms debutfilm Rum 213 om tolvåringar på sommarkollo i ett gammalt hus där det har hänt någonting i ett låst rum. Vad försöker tre smarta tjejer ta reda på. Det är välspelat av de unga och en familjerysare i egen stil.

Urpremiär är det också för Malmöregissören Manuel Conchas Den enda vägen. Det är en film om skjutningarna som satte skräck i Malmö i en fiktiv story om två bröder vars föräldrar flydde från Serbien under kriget. När en av dem blir skjuten efter en fotbollsträning tror polisen att bröderna måste vara kriminella. Snart blir det fler skjutningar av invandrare.

Den enda vägen är filmad med handkamera som skapar autenticitet och närhet och det är en starkt berörande film om utsatthet och syskonkärlek. Två unga män i förorten som kämpar för rättvisa i ett melankoliskt Malmö, en film med smärtsamma avgörande ögonblick som nödvändighet för att förstå staden Malmö och tidsandan.