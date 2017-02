Segertåget rullar vidare

ISHOCKEY Malmö Redhawks ångar på i SHL.

4-0 borta mot Skellefteå AIK innebar femte raka segern för Peter Anderssons mannar som tog sig upp på slutspelsplats.

På lördagen väntar retur.

– Jag är jätteglad att vi vann. Nu gör vi de här tre-fyra målen varje gång och är svårstoppade. Det kändes som att vi hade det under kontroll, konstaterade målvaktshjälten Oscar Alsenfelt till C More efter säsongens åttonde (!) nolla.

– Och för egen del? Jo, jag är trött. Skellefteå tryckte på, men vi praktiserade ett riktigt bra försvarsspel. En tacksam match att vara målvakt och all heder till killarna.

Rödhökarna visade återigen upp en imponerande effektivitet framför mål, samtidigt som Alsenfelt briljerade längst bak.

Nils Andersson satte 1–0 med klockan på 09.38 och drygt tolv minuter in på andra perioden ökade Rhett Rakhshani på till 2–0 i powerplay.

Detta i ett läge då hemmalaget Skellefteå precis fått två mål bortdömda.

Under den tredje akten fortsatte Saik att pressa på för en reducering, men i stället rasslade det till dubbelt bakom Gustaf Lindvall.

Målskytt efter 55.55 och 56.37? Frederik Storm.

Oscar Alsenfelt avslutade sedan med att mota några skott ytterligare och kom sammanlagt upp i 42 räddningar.

– Synd att klaga, fast det gäller att inte få hybris. Egentligen är jag inte bättre än någon annan. Det handlar om att hela tiden vara fokuserad och noggrann. Och jag har bra hjälp, sa Alsenfelt ödmjukt.