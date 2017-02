Reservatsplaner möts av skarp miljökritik

Järavallen Länsstyrelsens planer på att omvandla Lundåkrabukten till naturreservat får stora negativa konsekvenser för miljön i området.

Det menar Bengt Rahm, ordförande i Saxån-Braåns fiskevårdsområdesförening.

– Det är förödande att de tar bort all vass. Där bildas bakterier som är de enda som förmår att bryta ner ammonium till nitrat, säger Bengt Rahm.

I det förslag till beslut, som inom kort ska övergå till att bli de regler som ska gälla för naturreservatet Lundåkrabukten, ingår bland annat att röja rejält bland buskar och träd. Det får inte bara konsekvenser för nedbrytningen av ammonium, som kommer från jordbruket, menar Bengt Rahm.

– Stränderna kommer att erodera.

Han har under en längre tid fört en kamp mot länsstyrelsens planer på att göra Lundåkrabukten och strandängarna innanför till naturreservat. Förutom röjningen av vass är han kritisk till att gäss tillåts rasta på strandängarna.

– Mellan tusen och tretusen gäss rastar varje dag i september. Det blir 200 kilo fekalier per dygn som åker ut i bukten, eller upp i Saxån, säger Bengt Rahm.

Även betesdjuren, främst kor, som ska gå där innebär en stor negativ miljöpåverkan, anser han.

– Det blir tusen kilo koskit per dygn.

När det är högvatten i området, något som sker ofta i den låglänta terrängen, trycks djurspillning upp baklänges i Saxån, och sedan tillbaka ut i bukten.

– Det blir en fruktansvärt stor miljöbelastning, menar Bengt Rahm, som tycker att länsstyrelsen undanhåller de konsekvenser som riskerar att uppstå.

– De är inte riktigt ärliga.

Bengt Rahm och ytterligare omkring 200 fiskerättsägare i området kommer dessutom att förbjudas att fiska på den så kallade Koön, där det hittills varit tillåtet att fiska.

– Förbjuda oss att fiska har de aldrig gjort tidigare. Vi har beslutat att vi ska stämma länsstyrelsen. Det finns ett prejudikat om att göra intrång på fiskerätter.

Naturreservatsplanerna innebär också åtaganden för markägare i området.

– Det är synd om många om dem där ute. De säger att det inte är lönt att sätta sig upp mot länsstyrelsens tjänstemän, säger Bengt Rahm, som har en teori kring myndighetens agerande.

– Länsstyrelsen vill ha makt över området. De får EU-pengar som fördelas som betesbidrag.