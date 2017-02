Minnen från förr berättas med ny teknik

Fränninge/vollsjö Kända som okända. På kyrkogårdarna ligger många spännande personer begravda. Nu satsar Vollsjö församling på att levandegöra dem digitalt. Genom utplacerade QR-koder landar deras livsöden direkt i besökarnas telefon eller platta.

Fränningeborna Per och Elisabeth Söderhielm, som driver Pratboken småfilm, har gjort flera arbeten åt Vollsjö församling. När de gjorde ljudvykortet om kyrkorna 2013 såddes ett frö till en ny idé – att levandegöra människorna som ligger begravda på kyrkogårdarna.

– Många av oss besöker kyrkogårdar, lägger blommor på våra släktingars gravar, men vi glömmer bort att det också är en historieskatt som ligger här, säger Per Söderhielm.

De började med Fränninge kyrkogård och under ett år har de samlat in berättelser från anhöriga som resulterat i tretton filmer på fem-tio minuter.

– Vi började med att bjuda hem folk till oss på kafferep. På så sätt fick vi ta del av mängder med spännande berättelser. Sedan började arbetet med att spela in dem i vår studio, samla in fotografier och föremål. Ett jobb som tagit flera hundra timmar, säger Elisabeth Söderhielm.

Vid kyrkogårdens ingång ska en skylt med QR-koder och en karta snart sättas upp.

– Man laddar ner en app till sin smarta telefon eller surfplatta. Sedan kan man ta del av de här berättelserna på plats. Hinner man inte med alla så finns de även på vår hemsida, berättar Erica Lillö, kyrkoherde i Vollsjö församling.

Den 5 mars är det kickoff för arbetet. Då bjuds allmänheten och medverkande in till Fränninge kyrka. Då visas alla filmer på storbildsskärm.

– Det har varit jätteroligt att göra det här. Vi har lärt oss massor under de här elva år som jag och Elisabet har bott här, säger Per Söderhielm.

Nu fortsätter arbetet med att gräva fram historia om människorna på kyrkogårdarna i Vollsjö, Brandstad, Östra Kärrstorp och Öved.

– Vi kommer att vara klara med alla under 2017, säger Per Söderhielm.

Erica Lillö säger att många församlingar arbetar med QR-koder.

– Men då är det för att berätta om kyrkorna. Att lyfta fram människorna som ligger begravda där tror jag att vi är ensamma om.

Förutom kändisen och antikexperten Peder Lamm är Lars Ohlsson, ordförande i kyrkorådet, en av dem som delar med sig av minnen. Hans syster Marianne berättar om barndomen på lantbruksgården och byn. Han själv berättar även om Anders Persson från Skumparp som utvandrade till Amerika i början av 1900-talet.

– Han blev dödsförklarad efter en tid för att man inte visste något om honom. Men en dag återvände han och ville bli inskriven i församlingen igen.

Han hjälpte sedan församlingen genom att bekosta en ny orgel för drygt 80 000 kronor.

– Den finns i Fränninge och används fortfarande, säger Erica Lillö.

Varför är det viktigt att lyfta fram de här berättelserna?

– Vi har mycket att tacka de här människorna för. Många har slitit hårt i sina liv. Berättelserna ger också ett lokalhistoriskt perspektiv, säger Per Söderhielm.

Den som vill medverka med berättelser och bilder får gärna hör av sig till Vollsjö församling eller paret Söderhielm.