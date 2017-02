Indiska löpankor stals från hustomt

De indiska löpankorna Andy, Mimmi och Daisy har rönt uppskattning från sin omgivning i Höör. Under natten mellan torsdag och fredag stals de från sin ägare. Foto: Privat

höör Torbjörn Lindfors tre indiska löpankor har förgyllt tillvaron i trädgården och varit effektiva jägare av mördarsniglar. Natten till fredagen stals ankorna från sin bostad och är spårlöst borta.

– Nu tror jag att det värsta inträffat. Att de blivit uppätna, säger ankornas ägare.

Det blev ingen trevlig fredag för Torbjörn Lindfors som bor på Södergatan i Höör och är närmaste granne till polishuset.

Vid femtiden på morgonen gjorde han upptäckten att hans tre indiska löpankor stulits.

– Jag har gått runt i hela byn nu på förmiddagen för att se om jag kunde hitta ankorna men de är spårlöst borta. Jag tittade till och med vid ankdammen, säger Torbjörn Lindfors.

Strax efter midsommar förra året hämtade han tre indiska löpankor efter en specialbeställning hos en uppfödare i Skara. De fick namnen Andy, Mimmi och Daisy.



– Vi hade väntat jättelänge på dem och de blev som familjemedlemmar.

Torbjörn Lindfors beskriver ankorna som sociala husdjur.

– De följer med oss när jag och min fru arbetar i trädgården. Ankorna har blivit uppskattade av såväl grannar som förskolebarn som passerat vår tomt.

Ankorna har under det senaste halvåret varit ett perfekt redskap för att få bort alla mördarsniglar som gjort attacker mot trädgårdslandet.

– Till skillnad från myskankorna som inte kan springa har löpankorna varit mycket effektiva. Varje anka har kunnat äta mellan 50 och 60 sniglar dagligen eftersom de springer runt i grupp hela tiden, säger Torbjörn Lindfors.

Men under natten till fredag bröts mördarsniglarnas fina tillvaro. En tillvaro som innehållit eget hus, spa och restaurang. Okänd person gick då in på tomten och stal ankorna. Stölden har skett någon gång mellan klockan 21 och 05.

– Ankhagen är belägen nedanför mitt sovrumsfönster och de brukar kvacka om någon närmar sig. Vid ett-tiden hörde jag ljud men då var de kvar, säger Torbjörn Lindfors.

Att ankorna skulle flytt på egen hand utesluts av dess ägare.

– De kan inte flyga och deras hage är inhägnad av ett staket med en grind som var stängd, säger Torbjörn Lindfors som är bedrövad.

– Det är oerhört tråkigt även om man inte längre blir förvånad över att sådant här inträffar.