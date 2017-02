Hotel Stenssons nattklubb stängs – troligtvis i juni

ESLÖV Hotel Stensson i Eslöv stänger nattklubben som varit Mellanskånes nöjescentrum sista fredagen i varje månad sedan 1994. Sista kvällen blir 9 juni – om allt går som planerat. I värsta fall blev sista festkvällen redan juldagen.

Sedan ett och ett halvt år har en tidigare del av hotellet varit ett hem för ensamkommande flyktingbarn.

Delen är helt separerad från hotellet, och ska nu byggas om till små lägenheter med inflyttning i augusti.

– Då blir det helt andra ljudkrav. Det har funnits i kontraktet med kommunen att de är medvetna om att det är nattklubb en gång i månaden. Men det är svårt att skriva in det i ett vanligt hyresavtal, säger hotelldirektören Bo Broman.

– Sedan är det ju lite negativt för hotellrörelsen också att ha nattklubb. Vi kan hyra ut fler rum på helgerna nu.



Samtidigt känns det att nattklubben stänger, medger Bo Broman. Man har haft 500 gäster festkvällarna med 15-talet personal – bartendrar, discjockeys, vakter med mera – i farten.

Bo Broman började som garderobiär på Hotel Stensson 1994 – samtidigt med att nattklubben drog igång.

– Det känns lite sorgligt, det gör det. Men vi hoppas få polistillstånd så att vi kan ge järnet några sista gånger.

Tanken är att nattklubben kör februari, mars, april och maj. Fredag 9 juni tar Bergaeleverna studenten och har avslutningsstudentfesten på Hotel Stensson. Sedan hoppas man kunna ha nattklubb – den sista i ordningen.

– Polisen har centraliserat och flyttat till Malmö. Så vi har inte fått danstillstånd ändå. Men om det går vägen tar vi hit discjockeys som har varit här innan. Det ska bli riktiga partykvällar, hoppas Bo Broman.

Han gläds åt att fastighetsägaren, kommunala Ebo, efter ett par år av osäkerhet bestämt att fastigheten ska fortsätta innehålla en hotellrörelse.

– Det känns tryggare och lugnare.

De tidigare 80 hotellrummen är numera 58. En mer lagom storlek enligt Broman, som vill ha fart och fläkt i det kompaktare hotellet som ska förändras med start våren 2018.

På Hotel Stenssons nuvarande entréplan på andra våningen blir det annan verksamhet än nuvarande restaurangen och konferenssalarna.

Det är fastighetsägaren Ebo som bestämmer. Gym och café har nämnts. Kanske några affärer. Kontorshotell har också diskuteras.

Hotellreceptionen flyttas till bottenplanet ut mot Södergatan på en mindre men effektivare yta.

– Det blir mer närkontakt med Eslövsborna. Och förhoppningsvis fler spontanbesökare på restaurangen även om det inte riktigt är klart var den ska ligga, säger Bo Broman och får medhåll av receptionschefen Christina Svennblad:

– Vi kommer att se mer människor. Det ser vi fram emot!

Gästerna tar hissen upp till hotellrummen som ligger kvar där de är idag.

Förre fastighetsägaren Sven-Erik Hansson driver hotellrörelsen, i alla fall fram till maj 2018.

Efter beskedet att man ska vara kvar i huset har Hotel Stenson anslutit sig till växande hotellkedjan Sweden Hotels med 65 hotell och ytterligare tre på väg in. Tidigare var Stensson med i internationella Best Western, men har varit helt fristående under den osäkra perioden.

Bo Broman tycker det känns bra med samarbetet.

– Det blir bättre för gästerna. De kan få poäng och lite förmåner genom kedjan även när de bor på andra hotell. Vi kan rekommendera andra till våra gäster och andra kan rekommendera oss. Men framförallt får vi hjälp att marknadsföra oss – och Eslöv.

– Sen får vi som jobbar här kolleger som vi kan samverka och diskutera med och få nya idéer. Sweden Hotels är en positiv och framåt kedja med mycket energi, säger Bo Broman.

Rummen renoveras en del i samband med ombyggnaderna. Kvarvarande heltäckningsmattor rivs ut, gardiner byggs ut och det målas om.