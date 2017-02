Holmén felfri vikarie

RIDSPORT När färske Jerringprisvinnaren Peder Fredricson var satt ur spel – då fick hans stalljockey Stephanie Holmén chansen på några av teamets bästa hästar.

– Det är synd om Peder, men jättekul för mig att få tävla sådana här hästar, sa ”Steffi”.

Förra helgen, under tävlingar i Amsterdam, blev Peder Fredricson sjuk och fick avbryta touren och åka hem. Han hade drabbats av en rejäl förkylning som sedan utvecklades till lunginflammation.

– Han har fått medicin och är på bättringsvägen men han vill låta kroppen läka ut ordentligt, berättade Steffi.

Tävlingssäsongen rivstartar nu i februari och då vill Peder vara redo och frisk.

Redan nästa vecka är det Borås Grand Prix och sista helgen i månaden är det dags för Gothenburg Horse Show med världscuphoppning, och dit är OS-silvermedaljören Peder redan uttagen.

Så Peders hästar behöver vara ordentligt igång och därför fick Steffi chansen att säsongsdebutera Flip’s Little Sparrow och Uncle Blue när Helsingborgs Fältrittklubb denna helg arrangerar hoppningar för eliten.

– Det är fantastiskt att få rida så här bra hästar. Flip’s Little Sparrow är ju väldigt känslig och speciell och det är bara Peder som ridit henne sedan hon var fyra år. Jag hade visserligen suttit på henne lite grand innan och även hoppat några språng men det är första gången jag tävlar henne, sa Steffi.

Uncle Blue har Steffi ridit under hela hans unghästtid, liksom den tredje hästen som hon hade med, Carat Desire. Steffis arbetsgivare Peder kunde inte vara annat än nöjd när han hemma från sjukstuga via webb-tv följde hennes ritter. Samtliga var felfria.

– Det är ett rent nöje att få sitta upp på så här välridna hästar, sa Steffi.

Några framskjutna placeringar blev det inte och det var ju heller inte syftet den här gången.

Fredagens största klass vanns dubbelt av finskskånskan Satu Liukkonen, hon var etta med Gurra Hop och tvåa med sin mästerskapshäst Celestine. Trea var nye förbundskaptenen Henrik Ankarcrona, som passade på att ta ut sin Vincero innan kaptensjobbet från nästa vecka kommer att ta det mesta av hans tid.